Tombalacılara Baskın

Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, tombala ile kumar oynatılan işyerine baskın yapıldı, burada bulunan 75 kişiye para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Malatya Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 10/01/2017 günü umuma açık eğlence yerlerinde kumar olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir işyerinde tombala diye tabir edilen oyunun oynandığı tespit edilmiş, yapılan aramada; 1 adet tombala makinası, 2 adet Tv, 1 adet kamera, 165 adet kart, 90 adet top ve 2803 adet pul ele geçirilmiştir.

“Kumar Oynatmak İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçlarından” işyeri sahibi ile birlikte toplam 4 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmış olup, kumar oynadığı tespit edilen 75 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince toplam 17.025 TL para cezası uygulanmıştır.”

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