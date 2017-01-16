You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

Tombalacılara Baskın

Tombalacılara Baskın
  • 16.01.2017
  • 0

Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, tombala ile kumar oynatılan işyerine baskın yapıldı, burada bulunan 75 kişiye para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Malatya Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 10/01/2017 günü umuma açık eğlence yerlerinde kumar olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir işyerinde tombala diye tabir edilen oyunun oynandığı tespit edilmiş, yapılan aramada; 1 adet tombala makinası, 2 adet Tv, 1 adet kamera, 165 adet kart, 90 adet top ve 2803 adet pul ele geçirilmiştir.

“Kumar Oynatmak İçin Yer Ve İmkan Sağlama Suçlarından” işyeri sahibi ile birlikte toplam 4 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmış olup, kumar oynadığı tespit edilen 75 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince toplam 17.025 TL para cezası uygulanmıştır.”

Bülten

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."