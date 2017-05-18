Tombalacılara Operasyon

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, Süper Lig’e yükseldikleri için çok heyecanlı olduğunu ifade etti. Takımın Süper Lig’e yükselmesinde en büyük pay sahibi isimlerden birisi olan...