Malatya Devlet Hastanesi eski başhekimlerinden olan ve halen İstanbul Zeynep Kamil Hastanesi başhekimi olan Dr. Bülent Topaloğlu’nun 87 yaşında vefat eden babası İbrahim Topaloğlu toprağa verildi.

Kalp yetmezliği sonucu Cumartesi günü Zafer Mahallesi’ndeki evinde vefat eden 4 çocuk babası İbrahim Topaloğlu’nun cenazesi, Şehir Mezarlığı Camii’nde Pazar günü öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Malatya Eğitim Vakfı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi eski rektörü Prof.Dr. Mesut Parlak’ın da eniştesi olan İbrahim Topaloğlu’nun cenaze törenine Topaloğlu ailesi ve yakınları ile Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Cemal Akın, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Av. Arif Yıldız, Türk Ocağı Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, İl Genel Meclisi Üyesi Rıza Sinanoğlu, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Ramazan Özdemir, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Kemal Deniz, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, Hastaneler Yöneticisi Dr. Vahap Boztepe, Yakınca Belediye Başkanı Veysel Katırcı, MEV Malatya Şube Başkanı Necdet Narin ile kalabalık bir topluluk katıldı.

TAZİYE YERİ: Zafer Mahallesi Çevreyolu Doğu Fertil Tüp Bebek Merkezi karşısı Çağrıbey Apartmanı