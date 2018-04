“Toparlanması 20- 30 Yıl Sürecek”

AKP Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, Suriye’nin derlenip toparlanmasının 20-30 yıl süreceğini söyleyerek, “Artık sizin yanı başınızda Afrin gibi, Cerablus gibi, El Bab gibi yeni ilçe ve kasabalarınız oldu. Bundan sonra bölgenin ekonomisine farklı pencereden bakmak gerekiyor” dedi.

Şehirlerin ekonomik beklentileri toplantısı Kilis 7 Aralık Üniversitesinde yapıldı. Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak, Afrin Harekatı bittikten sonra böyle bir toplantı yapılmasını istediklerini ifade ederek, “İnsanlarımızın kendi psikolojik olarak çıkardığı ekonomik sıkıntı var. Ekonomik sıkıntı yok demiyorum, var. Ama insanların, vatandaşların kendi çıkardığı bir sıkıntı var. Kilis’e, partide yaptığımız bütün toplantılarda soruyorum, ‘Hiçbir akrabası eşi, dostu, buradan göç eden ayrılan var mı?’ Yok. Yaklaşık şehir merkezinde 97 bin 800 nüfusumuz var. Kilis genelinde 136 bin nüfusumuz var. Daha önce de buydu, 2.5 yıl önce de buydu, ekonomik olarak bir daralma oldu. Ne oldu, insanlar kendileri harcamadığı zaman oldukları yerde durdukları zaman ekonomik bir problem çıkıyor. Banka müdürleriyle görüşüyorum. Mevduat hesapları kat kat artmış, ben de kendim de ticaretle uğraşıyorum. 3-4 yıl önceki iş hacmimizle şimdiki iş hacmimiz arasında çok büyük fark var” ifadelerini kullandı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara yaptığı konuşmada, program nedeniyle teşekkür ederek, “Kilis ile ilgili problem ney diye sorarsınız, her şey problem. Tek kelimeyle sıkıntı ne diye sorarsınız, her şey sıkıntı. Nereden bakarsanız bakın, kapı problem, Suriye problem, içimiz problem, dışımız problem, inşaatların durması problem, psikolojik problem. Peki biz problemlerle oturup ağlayacak mıyız, gözyaşı mı dökeceğiz? Yoksa bu problemleri nasıl aşacağımızın hesabını mı yapacağız? Veya gökten bir el gelip bizim buradaki ekonomiyi uçuracak mı? Yoksa oturup hep birlikte biz bu sarmaldan nasıl kurtuluruz, nasıl ayağa kalkarız hesabını mı yapacağız. Bütün problem burada düğümleniyor. Benim buradaki arkadaşlara istirhamım şudur. Sosyal medyadan yazma yerine her şeyi açık açık konuşmaları, her şeyi açık açık anlamları ve çözüm önerilerini de söylemelerini istiyorum. Genel merkezimizle görüştük, bakanlarımızla görüştük. Kilis olayını özel bir paket olarak ele alınması gerekiyor. Yani tüm şehirler değil de, çünkü Kilis’in yaşadığı, geriye dönüp baktığımız zaman hiçbir şehrin yaşadığıyla örtüşmüyor” diye konuştu.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı da yaptığı konuşmada, Kilis halkının müthiş bir misafirperverliği, gönül zenginliği bulunduğunu belirterek, “Kilis kendi nüfusundan fazla göçmen almasına rağmen, kimsenin burnu kanamadan 5 yıldır bu kadar insanı bağrında barındırması, başka bir ilimiz yok. Kilis böyle bir yer, Kilis bu bölgedeki bütün mazlumlara, merkez ana ocağı oldu. İşte Afrin Harekatı’nda olduğu gibi, sınırımızda terör örgütleriyle savaşıyoruz. İçeride savaşıyoruz. Ekonomik savaşlarla mücadele ediyoruz. Makro ekonomide mücadele ediyoruz dünyayla, 2017 yılında herkesin Türkiye ekonomik açıdan batacak dediği dönemde, biz 7.4 büyümeyi gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Başkan Yardımcısı Fındıklı, Irak’taki karışıklığın 30 yıldır devam ettiğini belirterek, “Irak’taki sorunlar hala çözülmedi. Kıbrıs’taki karışıklık 50 yıl önce başladı, halen devam ediyor. Suriye’nin de derlenip toparlanması öyle zannediyorum ki 20-30 yıl sürecek. Dolayısıyla burada artık sizin yanı başınızda Afrin gibi, Cerablus gibi, El Bab gibi, yeni ilçeleriniz, yeni kasabalarınız oldu. Bunu idari anlamda söylemiyorum ama sosyolojik anlamda zaten öyleydi. Bundan sonra bölgenin ekonomisine farklı pencereden bakma zamanı geldi diye düşünüyorum” dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra moderatörlüğünü Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muhammet Ruhat Yaşar’ın yaptığı toplantıda sivil toplum örgütleri ve partililer Kilis ekonomisi üzerine görüşlerini dile getirdi.

Toplantıya AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Kilis Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ömer Sevengül, Kilis OSB Başkanı Mehmet Ali Eryılmaz ile diğer yetkililer katıldı.

Kilis, iha