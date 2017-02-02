“Daha Fazla Tanıtılması Lazım”

Akçadağ ilçesindeki dünyanın en eski ve en ilginç yerlerinden birisi ve 65 Milyon yıl kadar öncesine dayanan kaya oluşumlarının yer aldığı Levent Vadisi’nde yapılan Seyir Terasının ardından turizme yönelik olarak bu güne kadar herhangi bir çalışmanın yapılmaması nedeni ile vadinin ve çevresinin daha fazla ziyaretçi alması ve böylelikle Malatya turizmine katkı sağlayacak çalışmaların yapılması amacı ile Vali Mustafa Toprak başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Akçadağ İlçe Kaymakamı Serdar Demirhan, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Malatya Büyükşehir Belediyesi Projelerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar, Doğa ve Milli Parklar 15. Bölge Müdür Vekili Şevket Bozdağ, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Levent İskenderoğlu, Malatya Extrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Mahir Karakaya, Büyükşehir ve Akçadağ Belediyesi ilgili personeli katıldı.

Vali Toprak, Levent Vadisine ziyaretçilerin ilgi gösterdiğini, seyir terasında fotoğraf çektiğini, hayran kaldığını ancak daha sonrasında vadi içerisinde gezilecek görülecek yerleri ziyaret etmeden geri döndüklerini belirterek ziyaretçilerin orada daha fazla zaman geçirmelerinin, etkinliklere katılmalarının ve konaklama, yemek vb. ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri tesislerinin yapılması gibi konuların görüşüleceği, vadinin il ve ilçe turizmine etkili bir şekilde kazandırılması için neler yapılabileceği konusunda paydaşlarla istişarelerde bulunmak amacı ile bu toplantının düzenlediğini bildirdi. Vali, Levent Vadisinin yapılan seyir terası ile birlikte Malatya’ya kazandırılmasında ve vadinin ilgi odağı haline getirilmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ettiğini belirterek yapılan bu çalışmaların daha da güçlendirilmesi ve daha fazla ilgi noktasının daha fazla zenginleştirileceği bir oluşumun sağlanması gerektiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Kazgan da, Malatya’da turizmi geliştirmek için tüm ilçelerin turizm açısından potansiyelinin ele alınması, bu potansiyelin ayağa kaldırılması ve değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Levent Vadisi’nin Akçadağ Belediyesi tarafından devralınmasından sonra ulaşımın rahatlatılması amacı ile yolların yapıldığını, su temini amacıyla üçüncü şahıstan satın alınan arazi içerisinde sondaj yaparak su çıkartıldığını ve bu suyun depo vasıtası ile seyir terasına verildiğini, vadinin milli park olması için müracaat edildiğini ve konunun taraflarınca takip edildiğini belirttikten sonra ve geçtiğimiz yıl vadide düzenledikleri foto kamp etkinliği hakkında açıklamalarda bulundu. Kazgan, geçtiğimiz yıllarda yapılan ancak hasar gören ve arızalanan güneş enerjili aydınlatma sisteminin yaz döneminde yenileneceğini sözlerine ekledi.

Malatya Extrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği Başkanı Karakaya, vadinin tanıtımı amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söylerken fosillerin yoğun olarak bulunduğu bölgeye ziyaretlerini askıya aldıklarını bunun sebebini de buraya giden sporcuların ve ziyaretçilerin fosil örneklerinden hatıra olarak almasını gerekçe olarak belirtirken vadinin ve vadide bulunan vadiye özgü fosil vb. materyallerin korunması gerektiğini söyledi.

Vali Toprak Kültür ve Turizm Müdür Vekili İskenderoğlu’ndan da vadi ile ilgili geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar ve vadi hakkında detaylı bilgi aldı.

Müdür Vekili İskenderoğlu, seyir terasının proje aşaması ve sonrasındaki çalışmalar hakkında bilgi verirken vadide, Neolitik Çağ’dan kalma kalıntılar bulunduğunu, jeolojik oluşumlar ile birlikte yaşam alanı olarak kullanılan değişik mağaraların bulunduğunu, bu mağaralarda Genç Hitit dönemi eserleri olarak da bilinen Roma dönemine ait kabartmaların yer aldığını, vadi içerisinde birçok yerde fosillere rastlandığını ve bunların analiz edildiğinde bölgenin geçmiş dönemlerde bir deniz yatağına sahip olduğunun tahmin edildiğini belirterek sunum eşliğinde bilgilendirmede bulundu.

Müdür Vekili İskenderoğlu, vadinin Jeopark ve Jeopark Müzesi projesi ile ilgili yapılan çalışmalarla alakalı detaylı bilgiler sunarken UNESCO bünyesindeki Küresel Jeopark Ağına dahil olması için gerekli olan kurallar ve kriterler hakkında da bilgiler verdi.

Doğa ve Milli Parklar 15. Bölge Müdür Vekili Bozdağ, vadinin Milli Park statüsüne alınması için 2013 yılında çalışmalarını tamamladıklarını ve 2014 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığına taleplerini ilettiklerini belirterek önümüzdeki aylarda detaylı incelemelerde bulunmak üzere bakanlıkça oluşturulacak olan komisyonun vadide incelemelerde bulunarak hazırlayacakları raporu bakanlığa sunacaklarını ve daha sonrasında konunun Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek Levent Vadisi’nin Milli Park statüsüne alınıp alınmayacağının kararlaştırılacağını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sarılar ise, Malatya’da bu güne kadar bir turizm politikasının oluşturulmadığını, Büyükşehir Belediyesi’nce Turizm Master Planının hazırlandığını ve Levent Vadisinin bu plan içerisinde yer aldığını, planın Mart 2017 ayı içerisinde de kurum ve kuruluşlara gönderilerek görüşlerinin alınacağını söyledi.

Sarılar, Levent Vadisinin bütüncül projesinin yapılması ve parasal kaynak sağlanması amacıyla da Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulduğunu ifade ederken vadinin daha etkin bir şekilde turizme kazandırılması için yapılacak tüm çalışmalarda yer alacaklarını ve paydaşları ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüteceklerini ifade etti.

Vali Toprak, aldığı bilgiler neticesinde sürdürülen Levent Vadisi jeopark, tabiat, turizm rekreasyon projesi çalışmalarının yanı sıra hemen ele alınması gereken hususların tespit edilerek çalışmalara bir an önce başlanması gerektiğini ifade ederek vadinin hak ettiği değeri görmesi, daha çok ziyaretçi gelmesi, ziyaretlerin süreklilik kazanması için özellikle seyir terası yanında geçici veya kalıcı, büyük ya da küçük ölçekli ziyaretçilerin yeme-içme vb. ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir tesisin yapılması, doğa yürüyüşü, doğa sporları ve bisiklet turları için elverişli olan parkurların düzenlemesinin yapılmasını, ulaşımı rahatlatacak karayolunun yapılmasını ve bunların en kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanması talimatını verdi.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi