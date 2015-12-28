Toplantıya Vali de Katıldı

Malatya İl Müftülüğüne bağlı İlçe Müftülerinin Ağustos ayı toplantısı Vali Süleyman Kamçı’nın da katılımı ile gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Ümit Çimen’in başkanlığında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen ilçe müftüleri toplantısına bu kez Vali Kamçı da katıldı. Toplantıda İl Müftülüğünden sorumlu Vali Yardımcısı A. Kadir Duran ile birlikte İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal da hazır bulundu.

Malatya Merkez’de yapılan toplantıda İl ve İlçe Müftülüklerince yürütülen hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesinin sağlanması, mevzuatla ilgili genel konuların istişare edilmesi, hizmetlerde metot ve görüş birliğinin sağlanması, vaaz, irşat ve rehberlik faaliyetlerinin düzenlenmesi, camilerde yapılacak programlarla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Ayrıca cami ve Kur’an kurslarında yürütülen hizmetlerle ilgili yapılan denetim, vatandaşlara yönelik sosyal çalışmaların planlanması ve yapılan faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesi gibi konularda görüşüldü.

Ayrıca ülkelerindeki iç savaş sebebiyle ülkelerini terk ederek Malatya Beydağı Konaklama Tesislerinde barınan Suriyeli mültecilere yönelik yürütülen din hizmetleri, eğitim hizmetleri, yayın hizmetleri, yardım hizmetleri ve tercümanlık hizmetleri gibi hizmetler konusunda da değerlendirilmelerde bulunuldu.

Toplantının sonunda İl Müftülüğü personelinin ülkemizin birlik ve bütünlüğünün korunup kollanması ile milletimizin huzur ve güvenliği noktasında ne gibi faaliyetlerde bulunabileceği konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.