Toplu Taşıma Araçlarına Denetim

Malatya’da Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince, şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan araçlarda denetim yapıldığı bildirildi.

Sivil görevlilerin de katıldığı denetimlerle ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü şu açıklamayı yaptı:

“İlimiz Mülki sınırları içerisinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında, sürücülerin kural ihlalleri ile tutum ve davranışlarını denetlemek, yol kullanıcılarını seyahat sonrasında bilgilendirmek, trafik kuralları hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla;

Trafik birimlerimizden sivil olarak görevlendirilen personel tarafından muhtelif zamanlarda Trafik Mevzuatı kapsamında indirme bindirme, kavşaklarda trafik ışıkları ile yatay ve düşey işaretlere uyma, şerit kullanma/değiştirme, fazla yolcu, telefonla konuşma, kavşaklarda geçiş, dönüş kurallarına uyma vb. kural ihlalleri ile ilgili olarak sivil denetimler başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın ve özellikle de sürücüler başta olmak üzere yol kullanıcılarının trafik kurallarına riayet etmelerini, trafik kural ihlallerinden kaçınmalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğu bilinci içerisinde sevdikleriyle beraber kazasız, sağlıklı bir hayat geçirmelerini diliyoruz.”

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