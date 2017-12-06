Toplu Taşıma Araçlarına Panik Butonu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların güvenliğini sağlamak ve olabilecek ihlallerin elektronik ortamda da takibinin sağlanabilmesi için M plaka ile yolcu taşıma işi yapan araçlara araç takip sistemi, araç içi kamerası ile olası acil durumlar için panik butonları monte edildi.

Ulaşımda kaliteli ve konforlu bir hizmet sunmak amacıyla her geçen gün hizmet kalitesini yükselten Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenilir bir şekilde toplu ulaşım araçlarını kullanmaları için çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak şehir içi yolcu taşımacılığı yapan J plakalı 580 araca araç takip sistemi takıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların güvenliğini sağlamak ve olabilecek ihlallerin elektronik ortamda da takibinin sağlanabilmesi için M plaka ile yolcu taşıma işi yapan araçlara ise araç takip sistemi, araç içi kamerası ile olası acil durumlar için panik butonları monte edildi.

Araçlara takılan panik butonlarına dokunulduğu an Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon İzleme Merkezine acil kodu ile sinyal gönderiliyor ve online takibi sağlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, bugüne kadar 232 M plaka ile hizmet veren araçlara 928 araç içi kamera, 232 araç takip sistemi ile 464 acil panik butonu uygulamaya alındı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından ayrıca, toplu ulaşım araçları dışında hizmet vermekte olan, taksiler ile öğrenci ve personel taşımacılığı yapan esnafların araçlarına da hem yolcuların hem de şoförlerin güvenliği için belirlenen kriterlere uygun araç takip sistemi, araç içi kameraları ile acil panik butonları takılacak.

iha