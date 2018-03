“Toplumların Hamurunu Yoğuran Kadınlarımızdır”

‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve KADEM Malatya Temsilciliği ortaklaşa etkinlikler düzenlediler. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Kent Konseyi’nde düzenlenen ‘Evlilik Okulu’ etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Kadınların iradesi, duruşu, kültürel ve eğitim seviyeleri toplumların genel seviyesini gösterir” dedi.

YEŞİLYURT KENT KONSEYİ’NDE ‘EVLİLİK OKULU’ ETKİNLİĞİ

Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi ile (KADEM) Malatya Kadın ve Demokrasi Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri, psikolog Gülnar Habibova’nın konuşmacı olarak katıldığı ‘ Evlilik Okulu’ etkinliğine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ettiği bayanlara kırmızı gül hediye etti.

“TOPLUMLARIN HAMURUNU YOĞURAN ANNELERİMİZ, KADINLARIMIZDIR”

Kadınların eğitim ve kültürel seviyeler ile ortaya koydukları irade ve duruşun toplumun genel yapısını ortaya koymaya yeteceğini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Toplumların hamurunu yoğuran annelerimiz, kadınlarımızdır. Annelerin fedakârlığını anlatmaya kelimeler yetmez. Bizi dokuz ay karnında taşıyan, hayatımızın her anında yanımızda olan, bütün yaşamımızda bize kol kanat geren annelerimizin hakkı asla ödenmez. Tabii ki babalarında yer ayrı onlar ağır işler yapıyorlar eve bakıyorlar ama duygu annelere düşüyor. Kadın hakkı dediğimiz zaman anne hakkı ortaya çıkıyor, anneyi düşününce kadın ortaya çıkıyor. Kadını eve hapsetmek, hayat şartlarından yoksun bırakmak cahiliye dönemlerine aittir, kadın mutlaka toplumun içerisinde olmalıdır. Cenabı-ı Allah Kur’an-ı Kerim’de kadın ve erkek arasında üstün tarafı belirlemiyor, üstünlüğü takvaya göre belirliyor. Bizim bakış açımız ve mantığımızda budur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ‘Cennet Annelerin Ayakları Altındadır’ diye buyururken insanoğlunun annesine karşı yapması gerekenleri en güzel şekilde anlatıyor, yani ‘sen annenin ayakları altında olacaksın ki cenneti hak edesin’ diye buyurmakta Âlemlerin Efendisi. Kadınlarımızın toplum içerisinde aktif ve katılımcı olmaları adına, eğitim ve kültürel seviyelerini artırmak anlamında faydalı etkinlikler düzenleyen, bugün ki ‘Evlilik Okulu’ programını ortaklaşa yapan Kent Konseyi Kadın Meclisimiz ile KADEM Malatya Temsilciliğini tebrik ederim. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu tür kültürel etkinliklere sürekli destek veriyoruz. Eğitim ve kültürel faaliyetlere çok büyük önem veriyoruz, okumak, yeni bilgiler öğrenmek insanın ufkunu açar, geliştirir, özellikle de toplumun genel seviyesini belirleyen bayanlarımızın daha fazla okuması, araştırması gerekiyor. Bizlerde her zaman yanınızdayız” dedi.

“EVLİLİK OKULU PROJESİYLE 10 EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENECEK”

(KADEM) Malatya İl Temsilcisi Prof. Dr. Birgül Cumurcu ise, “KADEM olarak Malatya’da eğitim, kültürel, kadınlarımıza istihdam oluşturma, kadınlarımızın siyasal hayatta ki yerini ve değerini gösterme gibi birçok alanda çalışma yapmaktayız. Yeşilyurt Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisiyle bu anlamda ortak çalışmalar yapıyoruz, çalışmalara destek veren, birlikte güzel adımlar atmamıza yardımcı olan Belediye Başkanımıza ve Kent Konseyimize çok teşekkür ederiz. ‘Evlilik Okulu’ projesi kapsamında genç kızlarımıza yönelik evlilik dönemi öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi konuları içeren 10 farklı alanda eğitim programı düzenleyeceğiz” dedi.

Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ile çok sayıda bayanın katılım gösterdiği etkinlikte; Azeri kökenli psikolog Gülnar Habibova ‘Evlilik Okulu’ projesi kapsamında hazırladığı sunumu davetlilerle paylaştı.

YASEMİN POLAT EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞI PROGRAMIN KONUĞU YAZAR SEMA MARAŞ’LI BAYANLARLA BULUŞTU

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat’ın ev sahipliğinde Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesislerinde düzenlenen ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ özel programına katılan Yazar Sema Maraşlı, İslam Dini ve kültürel hayatımızda kadının yeri ve konumu üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

“YEŞİLYURT’TA KADINLARA YÖNELİK YOĞUN FAALİYETLERDE BULUNUYORUZ”

Kadınların toplum hayatında çok önemli görevler üstlendiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, “Öncelikle tüm kadınlarımızın bu özel günü tebrik ediyorum. Kadının müdahil olmadığı, kafasında yer almadığı sosyal, kültürel ve siyasal hiçbir etkinlik başarıya ulaşamaz. Yeşilyurt Belediyesi olarak, Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ın talimatlarıyla birçok alanda hizmetler sunmaktayız. Kadınların toplumda aktif olmaları, meslek sahibi olmaları, sosyal, siyasal ve toplumsal hayatta sesinin gür çıkması içinde projelere ve yatırımlara ağırlık veriyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz Yeşilkonak, Gençlik Merkezlerimizin yanı sıra Kadın ve Yaşam Spor Merkezimizde, Kent Konseyi Kadın Meclisimizde bayanlarımıza yönelik el sanatları, beceri kursları, Kuran-Kerim kursları, eğitim ve kültürel faaliyetlerimizi her geçen gün artırmaktayız. Ayrıca bugüne kadar hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızın ve hizmetlerin yerinde görülmesi ve incelenmesi için her hafta iki mahallemizden bayanları servislerle alıyoruz, hizmet alanlarını gezdiriyoruz, ağırlıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bayanlarımızın görüş ve düşüncelerine her zaman önem veriyoruz” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle düzenlenen özel etkinliklerde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Zehra Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kâhtalı’nın eşi Sadiye Kâhtalı, İl Emniyet Müdürü Dr.Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal, AKP Kadın Kolları İl Başkanı Aynur Oğuzhan, AKP Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Belediye Meclisinin bayan üyeleri ile Yeşilyurt Belediyesinin bayan çalışanları katıldı.

