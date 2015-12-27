Toprağa Verildiler

Çelikhan Malatya karayolu 9. kilometresinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişiden 2’si Çelikhan ilçesinde, biri de Malatya’da toprağa verildi.

Yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaraladığı kazada hayatını kaybedenler toprağa verildi. Battalgazi Yatılı İlköğretim Müdürü iken geçtiğimiz günlerde Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne atanmış olan sürücü Abuzer Baştuğ (55) ve Sümer Lisesi Resim öğretmeni olan Mehmet Hanifi Güler (55) Çelikhan ilçesinde, Malatya Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Tektaş (54) ise Malatya’da toprağa verildi.

Çelikhan Devlet Hastanesi morgundan alınan Abuzer Baştuğ (alttaki ikili fotoğrafta soldaki), Mehmet Hanifi Güler (alttaki ikili fotoğrafta sağdaki) ve Mehmet Tektaş (küçük fotoğraftaki)’ın cenazeleri Cumhuriyet Meydanına getirildi. Burada yüzlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen cenaze namazı sonrasında Abuzer Baştuğ ve Mehmet Hanifi Güler Çelikhan mezarlığına, Mehmet Tektaş’ın cenazesi ise Malatya’ya defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Cenaze namazına Çelikhan Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Mehmet Bora olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş yetkilisi ile vatandaşlar katıldı. Abuzer Baştuğ ve Mehmet Hanifi Güler Çelikhan mezarlığına defnedildi.

MALATYA’DA TOPRAĞA VERİLDİ..

Trafik kazasında hayatını kaybeden Malatya Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Tektaş, Malatya’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazesi Malatya’ya getirilen Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Tektaş için önce Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Buradaki programa, AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Sağlık İl Müdürü Hacı Bayram Zengin, Devlet Hastanesi Başhekimi Vahap Boztepe, AKP İl Başkanı Mustafa Şahin, hastane yetkili ve çalışanları, Beydağı Devlet Hastanesi yetkili ve çalışanları katıldı. Konuşmalardan sonra Kur’an-ı Kerim okundu ve cenaze şehir mezarlığına götürüldü.

Yeşiltepe Şehir Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazından sonra Mehmet Tektaş’ın cenazesi burada toprağa verildi. Cenaze törenine, AKP Malatya milletvekili Ömer Faruk Öz, Mehmet Şahin, Öznur Çalık, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sağlık İl Müdürü Hacı Bayram Zengin, Devlet Hastanesi Başhekimi Vahap Boztepe, AKP İl Başkanı Mustafa Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Er, eski belediye başkanı Cemal Akın, daire amir ve müdürleri ile kalabalık davetli topluluğu katıldı.

Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Tektaş’ın evli ve iki çocuk babası olduğu, eşinin emekli öğretmen, erkek çocuğunun diş doktoru, kız çocuğunun ise doktor olduğu öğrenildi.

AKP’Lİ MECLİS ÜYESİNİN BABASI DA DEFNEDİLDİ

Öte yandan Malatya Belediye meclisinin AKP’li üyesi Yasemin Kurt’un babası Mehmet Karadağ vefat etti.

Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Karadağ’ın (77) cenaze namazı, Cuma namazını müteakiben Şehir Mezarlığı’nda kılındı ve burada defnedildi. Cenaze törenine, AKP Malatya milletvekili Ömer Faruk Öz, Mehmet Şahin, Öznur Çalık, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sağlık İl Müdürü Hacı Bayram Zengin, Devlet Hastanesi Başhekimi Vahap Boztepe, AKP İl Başkanı Mustafa Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şavata, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Er, Belediye meclisi üyesi Yasemin Kurt, AKP’li yöneticiler, eski belediye başkanı Cemal Akın, belediye meclis üyeleri, daire amir ve müdürleri, kalabalık topluluk katıldı.

TV Malatya Spor Programcısı Şenol Karaduman’ın da dayısı olan Mehmet Karadağ’ın evli ve 6 çocuk babası olduğu belirtilirken, taziye evinin Eski Şire Pazarı Mişmiş Han mevkiinde olduğu kaydedildi.