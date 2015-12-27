Toprak Altında Kaldılar: 2 Ölü
Malatya’nın Kale ilçesinde su kuyusu açan 2 kişi, meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybetti.
Olay Kale ilçesine bağlı Salkımlı Köyü Çaybaşı mezrasında meydana geldi. Kendi bahçelerinde su kuyusu açan Kemal Kalkan (60) ve Osman Arslan (55), 10 metre derinlikteki kuyuda çalışırken oluşan toprak kayması sonucunda enkaz altına kaldılar.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine jandarma, AFAD kurtarma ekibi ve Malatya Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda ulaşılan 2 kişinin de olay yerinde öldüğü tespit edildi. Çıkarılan cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Kale Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, “Kendi bahçelerinde su kuyusu açmak isteyen 2 vatandaşımız, oluşan toprak kayması sonucunda toprağın altında kalarak hayatlarını kaybettiler. Yapılan çalışma ile vatandaşlarımızın cesetleri çıkarıldı. Allah rahmet eylesin” dedi.
Başlatılan soruşturma sürüyor.