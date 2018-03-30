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Malatya Haber -

‘Toprak Günü’ne İsrail Müdahalesi, 14 Filistinli Öldürüldü

‘Toprak Günü’ne İsrail Müdahalesi, 14 Filistinli Öldürüldü
  • 30.03.2018
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İsrail askerlerinin Filistinler’in “Toprak Günü” yürüyüşüne müdahalesi sonucu 14 Filistinli hayatını kaybetti, bin 500 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, 1976 yılında İsrail güçlerinin ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin yıl dönümü olan 30 Mart Toprak Günü’nde Gazze Şeridi’nde İsrail sınırında “Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü” düzenledi. Yürüyüş başladığı sırada Gazze sınırı İsrail tarafından ‘kapalı askeri bölge’ ilan edildi. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle sert bir şekilde müdahale ettiği gösteride 14 kişi hayatını kaybederken, bin 500 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Filistinlilerin ismi şu şekilde açıklandı:

“Mohammed Kamal Najjar (25), Wahid Nasrallah Abu Samour (27), Amin Mansour Abu Muammar (22) , Mohammed Naeem Abu Amr (27) , Ahmed Ibrahim Odeh (19), Jihad Ahmed Fraina (34), Mahmoud Saadi Rahmi (33), Ibrahim Abu (22), Abdel Fattah Abdel Nabi(19), Abdelkader Mardi El Hawajri (42), Sari Walid Abu Odeh, Hamdan Ismail Abu Amsha, Bader Al-Sabbagh (22) Mohammed Al Kafarna (22).”

İnsan hakları örgütü Adalah ise İsrail ordusunun canlı ateşi kullanmasını uluslararası yasal zorunluluğun acımasız bir ihlali olarak kınadı ve cinayetleri soruşturmaya çağırdı.

Gazze, iha

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