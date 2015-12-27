Toprak Kaydı, 1 Ölü..
Malatya’da yağmur drenaj kanalı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi hayatını kaybetti.
Olay, Kiltepe Babuktu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağmur drenaj kanalının açılması esnasında kanalda çalışan Kazım Çetin (37) adlı şahıs, kayan toprağın altında kaldı. Çevrede bulunan diğer işçilerin yardımı ile toprak altından çıkartılan Kazım Çetin, ambulans ile hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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