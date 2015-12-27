Topraksız Tarım B.Gazi MYO’da

İnönü Üniversitesi Battalgazi Meslek Yüksekokulu, bünyesindeki 4 bölümde verdiği nitelikli eğitimle ön lisans düzeyinde öğrencilerin tercihleri arasında ön sıralarda yer almaya devam ederken, uygulamalı eğitim programları kapsamında seralar ve açık alanlarda yetiştirdiği çeşitli sebze, meyve ve çiçek üretimi ile farklılaşan bir konumda bulunuyor. Battalgazi MYO’nda Bahçe Tarımı ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği programlarının yanında, Yerel Yönetimler ile Basım ve Yayın Teknolojileri programları da yer alıyor.

Battalgazi Meslek Yüksek Okulu bünyesinde eğitim veren Bahçe Tarımı ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği programları teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitim kapsamında, geleneksel tarım ve topraksız tarım yapıyor.

Battalgazi MYO’nun tarımsal faaliyetleri hakkında bilgi veren Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Karlıdağ, amaçlarının teorik eğitim-öğretim faaliyetlerini uygulamalı eğitimle bütünleştirerek nitelikli üretimle birlikte nitelikli öğrenci yetiştirmek olduğunu söyledi. Doç. Dr. Hüseyin Karlıdağ “Tarım ve süs bitkileri yetiştiriciliği alanında eğitim veren programlarımızda aynı zamanda uygulamalı eğitim ile sebze ve çiçek üretiyoruz. Oldukça geniş bir yelpazede ürettiğimiz sebzeleri, çilekleri ve çiçekleri satarak yüksekokulumuzun ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

‘Topraksız Tarımla Çilek Üretimi Yapıyoruz’

Battalgazi MYO’nun tarım uygulamalarının en önemli başlıklarından birinin ‘Topraksız Tarım’ olduğunu kaydeden Doç. Dr. Hüseyin Karlıdağ, “Okulumuz bünyesinde önceleri geleneksel topraklı tarım yapıyorduk. Hem öğrencilerimizin tarım teknolojilerindeki bilimsel gelişmeleri uygulamalı olarak öğrenmesi, hem de tarımda gelişen çağdaş alternatifleri tanıyabilmesi için burada topraksız tarımı başlattık. Topraksız tarımı önceleri derslerimizde teorik olarak anlatıyorduk. Tabii o zamanlar topraksız tarımı uygulayacak imkânlar henüz yoktu. Şimdi topraksız tarım yapıyoruz artık. Cam seramızın üniversitemizin BAP altyapı destekleme projesi kapsamında verdiği 22.000 liralık destekle zemini, gölgeleme sistemini ve sisleme sistemini kurduk. Altyapımızı modern şekilde tamamladıktan sonra da üretime başladık” dedi.

Battalgazi MYO seralarında topraksız tarım yöntemi ile yetiştirilen ürünler arasında çilek, hıyar, domates, marul ve yeşil soğan da bulunuyor.

Battalgazi MYO uygulamalı tarım programları çerçevesinde geleneksel yöntemlerle yetiştirilen diğer ürünler arasında ise domates, biber, patlıcan, karpuz, kavun, altın çilek, mısır, turp, roka, ıspanak ve tere yer alıyor. Ayrıca domates, biber, patlıcan ve hıyar fidesi üretimi ve fide satışı da yapılıyor.

‘Belediyelerimiz Talep Ettiği Takdirde Çiçek İhtiyaçlarını Karşılayabiliriz’

Battalgazi MYO seralarının en renkli görüntülerini çiçek yetiştirme alanları oluşturuyor. Kışın dondurucu soğuklarından ya da yazın kavurucu sıcaklarından etkilenmeyecek şekilde ısı kontrol sistemi ve modern sulama tekniği ile donatılan seralarda, onlarca çeşit çiçek ve sebze yetiştiriliyor.

Battalgazi MYO Süs Bitkileri Yetiştiriciliği bölümünün uygulamalı eğitimi çerçevesinde yapılan çalışmalarla, gül, karanfil, sardunya, hercai menekşe, şebboy, çuha çiçeği (Onbir ay çiçeği), aslanağzı, çin karanfili sümbül, yer minesi, petunya, cineraria ve gazania gibi iç ve dış mekan süslemesinde kullanılan ya da hediye edilen çiçek çeşitleri yetiştirdiklerini ifade eden Battalgazi MYO Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Karlıdağ, belediyelerin park ve bahçe düzenlemelerinde kullanabileceği çiçekleri talep etmeleri halinde bu talebe cevap verebileceklerini kaydetti. Belediyelerden böyle bir talep gelmesi halinde sözleşme ile belirlenecek şartlarda çiçek ihtiyacının karşılanabileceğini kaydeden Doç. Dr. Karlıdağ, “Belediyelerin talep etmeleri halinde, talep ettikleri miktar ve çeşitteki çiçeği almayı taahhüt ederlerse, bu anlaşma şartları ve taahhütler sözleşme ile resmi olarak kayıt altına alındıktan sonra üretime başlarız. Bu şekilde bir üretim yapabiliriz. Bunun için altyapımız var” bilgisini verdi.

‘Öğrenciler Tarımsal Pratik İle Çok Daha İyi Öğreniyor’

Tarımsal uygulamaların büyük bölümünün öğretim elemanları gözetiminde öğrencilerin emeği ve tarımsal alanda çalışan personelin katkısı ile gerçekleştiğini belirten Doç. Dr. Hüseyin Karlıdağ, uygulamalı eğitim ile öğrencilerin öğrenme süreçlerinin daha verimli olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Karlıdağ, “Öğrencilerimiz tarımsal pratik ile çok daha iyi öğreniyor. Çünkü uygulamanın gücü çok daha etkileyici. Öğrencilerimiz ayrıca üretmenin mutluluğunu yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Battalgazi MYO’nun yetiştirdiği tarımsal ürünlerin genel olarak Battalgazi Kampüsü’nde yerleşen diğer fakülteler ve meslek yüksek okullarının akademik ve idari personeline satıldığını kaydeden Doç. Dr. Karlıdağ, kampus dışından gelen satın alma taleplerini de karşıladıklarını kaydetti. Karlıdağ, çiçek ve sebze satışı ile sağlanan gelir ile yüksek okulun giderlerinin bir bölümünün karşılandığını kaydetti.

Battalgazi MYO’nda nitelikli eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde İnönü Üniversitesi yönetiminden sürekli desteklerini aldıklarını ve bundan dolayı üniversite yönetimine teşekkür ettiklerini ifade eden Doç. Dr. Hüseyin Karlıdağ, meslek yüksek okullarının sadece teorik eğitim vermekle yetinmemesi gerektiğini belirterek, “Battalgazi MYO olarak hem teorik eğitim veriyoruz, hem de uygulamalı eğitim kapsamında modern tarımsal üretim yapıyoruz” dedi.