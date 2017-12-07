Topsöğüt’e İçme Suyu Alt Yapısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Topsöğüt Mahallesi’nde 20 kilometrelik içmesuyu hat çalışması gerçekleştirecek. Bu çalışmanın 1. Etabı olan 5 milyon TL maliyetinde 11 kilometrelik altyapı çalışmalarına başladı.

Topsöğüt Mahallesi’nde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır’ın çizdiği vizyon doğrultusunda projeler hazırlıyoruz. Malatya genelinde yatırımlar yapıyoruz. Projelerimizi hayata geçirerek şehrimizin her noktasında yatırımlar yapıyoruz. Kaptaj’dan gelen suyun, kalitesini bozmadan vatandaşımızın musluklarına ulaştırma gayreti içindeyiz. Tüm derdimiz Malatyamızın içmesuyunu kontrolümüz altına almaktır. Topsöğüt Mahallesi’ne 20 kilometrelik içmesuyu altyapı çalışması gerçekleştireceğiz. Yatırımımızı 2 etap şeklinde gerçekleştireceğiz. Öncelikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımızın 1. Etabında maliyeti 5 milyon TL olan 11 kilometrelik içmesuyu altyapısı inşa edeceğiz. 550 adet abone bağlantısı yapacağız. Bu kapsamda 5.700 metrelik içmesuyu hat çalışmasını ve 82 abone bağlantısını tamamladık. 1. Etap çalışmalarımız tamamlandıktan sonra nüfusun az olduğu kırsal kesimlerde çalışmalarımıza başlayacağız. 20 kilometrelik altyapı çalışmalarımızla Topsöğüt Mahallemizde yıpranmış, eskimiş boruları tamamen değiştireceğiz. Yaptığımız çalışmalarla suyun kontrolünü sağlıyoruz. Verilen ve kullanılan suyu takip ediyoruz. Suyumuzu tasarruflu kullanıyoruz. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Malatya’nın geleceği için çalışan, emek veren ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ”dedi.

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