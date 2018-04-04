Topsöğüt’e Yeni İçme Suyu Hattı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Topsöğüt Mahallesi’nde 15 kilometrelik eski şebeke hattını iptal ederek, 13,5 kilometrelik yeni içmesuyu şebeke hattı inşa etti.

Malatya merkezin içmesuyu altyapısını yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Malatya merkezde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda; Topsöğüt Mahallemizde içmesuyu hattı çalışmalarımızın 1. Etabını tamamladık. Kullanım ömrünü tamamlamış boruların olduğu 15 kilometrelik hattı iptal ettik. Topsöğüt Mahallemize 13,5 kilometrelik yeni içmesuyu hattı inşa ettik. Bu çalışmamızla eskimiş boruları 100 yıl dayanıklı DUKTİL borular ve polietilen borularla tamamen yeniledik. Vatandaşlarımıza sağlıklı borulardan su ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra 226 adet abone bağlantısını yeniledik. 2 etap olarak planladığımız çalışmalarımızın 1. Etabını tamamlamış durumdayız. Hemşehrilerimize daha sağlıklı içmesuyu ulaştırmak için çalışıyoruz. Tüm çabamız gelecek nesillere sağlıklı ve modern bir altyapı bırakmak.” dedi.

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