Torbada Palmiye Var!
Malatya’da palmiye ağaçlarının üzeri, soğuk nedeniyle kamuflaj yapılarak kapatıldı.
Malatya Belediye binası önündeki palmiye ağaçlarının dondan etkilenmemesi için, üzerlerine bez torba ile örtü yapıldı.
Doğu şehri olan Malatya’da Akdeniz iklimine uygun palmiye ağaçları dikildiğinde, “Doğu şehrinde palmiye olur mu?”diye soranlar olmuştu.
Malatya iklimine uygun olmayan palmiye ağaçlarının dikilmesinden sonra ilk kez kış mevsimi geçirmesi nedeniyle, bu ağaçların soğuktan etkilenip, kuruyup kurumayacakları merak konusu oldu.
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