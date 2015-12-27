Tören Düzenlenecek
Malatya Müftülüğü bünyesindeki kurslarda hafızlık eğitimi gören kursiyerlere belgeleri verilmesi için tören düzenlenecek.
Müftülük’ten alınan bilgilere göre, hafızlık eğitimi alan 12 erkek öğrenciye, 24 Aralık Cumartesi günü Yeni Camii’nde saat 12.00’de düzenlenecek törenle hafızlık belgesi verilecek. Hafızlık eğitimi alan 46 kız için de 30 Aralık Cuma günü saat 13.00’te Belediye Konferans Salonu’nda diploma töreni düzenleneceği bildirdildi.
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