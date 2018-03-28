TÖTM Önünde Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Turgut Özal Tıp Merkezi’nin önünde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 20.20 sularında Malatya-Elazığ karayolu üzerinde İnönü Üniversitesi girişindeki yaya üst geçit altında meydana geldi.
Kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada Malatya’dan Elazığ istikametine giden Veysel Murat idaresindeki 44 DY 845 plakalı otomobil, İnönü Üniversitesi kavşağında Naci Aydemir yönetimindeki 44 BR 544 plakalı otomobil ve Nusret Sert idaresindeki 44 DB 506 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.
Araçların hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Damra Burak Karakuş ve Arda Aydemir yaralandı.
112 Acil Servis ambulansları ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Damra Burak Karakuş (24), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrasında bölgeye giden Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri güvenlik ve kurtarma çalışmaları yürüttüler .
Başlatılan soruşturma sürüyor.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com