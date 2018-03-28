TÖTM Önünde Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Evkur Yeni Malatyaspor’un Fransız sağ kanat oyuncusu Michael Pereira, Gençlerbirliği karşılaşmasının hem kulübün geleceği hem de kendi hayalleri için önemli bir karşılaşma olduğunu ifade etti. Pereira, ligin 27.haftasında Cumartesi günü...