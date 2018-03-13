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Malatya Haber -

TÖTM- Sivas Yol Ayrımı Arasına Elektronik Denetim Sistemi

TÖTM- Sivas Yol Ayrımı Arasına Elektronik Denetim Sistemi
  • 13.03.2018
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) Mart ayı toplantısını  gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Muavini Ali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Mart Ayı UKOME Toplantısına ilgili kurum, kuruluş yetkilileri ile daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler de gerekli çalışmaların yapılması için alt komisyona havale edildi.

Malatya genelinde ulaşım ile ilgili kararların alındığı toplantıda, trafik yoğunluğunun yaşandığı bazı sokaklarda tek yön uygulamasına geçilmesi yönünde kararlar alındı.

Buna göre Özalper Mahallesindeki Destegül Sokak, İnönü Mahallesindeki Şehit Doğan Yaman Sokak ile Çavuşoğlu Mahallesindeki Bahçeli Sokakta tek yön uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldı.

EDS NOKTALARI UZATILDI

Toplantıda Kale ilçesi Bent Mahallesinde devlet kurumlarının olduğu bölgede hız sınırının 50 km/h, diğer taraflarda ise 70 km/h olması,  Elektronik Denetleme Sisteminin (EDS) Tıp Merkezi ve Hekimhan (Sivas Yolu) kavşaklarına kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Ayrıca; Malatya- Elazığ yolu üzerinde bulunan Battalgazi belediyesi asfalt tesisleri bağlantı yolu ile Villakent bağlantı yolunun bulunduğu kesimlerde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla sinyalizasyon sisteminin kurulması kararlaştırıldı.

UKOME toplantısında alınan kararlar, Büyükşehir Belediye Başkanının onayının ardından uygulamaya konulacak.

Bülten- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. Metin dedi ki:
    13 Mart 2018, 18:49

    On yıldır alternatif çevre yolu yapacaksınız yok kuzey yok Güney bir karar veremediniz Büyükşehir belediyesi olarak sıfır hizmet bol laf eden ilk önce çarşı içi trafiğini bir düzene sokup kontrol Altına alın

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  2. Ali dedi ki:
    13 Mart 2018, 18:08

    Çok güzel olur bugün tırın en az 130 ile gittiğini gördüm şehir içinde magandalara ders olur

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