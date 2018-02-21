TÖTM’de 1 Yılda 62 Bin Ameliyat

İLK SIRADA PLASTİK CERRAHİ OPERASYONLARI YER ALDI.. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2017 yılında 61 bin 821 ameliyat yapıldığı bildirildi. Plastik Cerrahi Ana Bilim Dalı 11 bin 732 ameliyatla en fazla ameliyat yapılan bölüm olurken, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı 10 bin 627 ameliyatla ikinci, Çocuk cerrahisi ise 10 bin 325 ameliyatla üçüncü sırada yer aldı.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nin 2017 Yılı Faaliyet raporunda hastanenin bir yıllık sağlık hizmetlerine ilişkin istatistiki verileri açıklandı. Rapora göre, geçen yıl yapılan ameliyat sayısı 2016 yılına göre yaklaşık 3 bin adet azaldı. 2016 yılında yapılan ameliyat sayısı 64 bin 874 olurken geçen yıl bu sayı 61 bin 821 olarak gerçekleşti.

En fazla ameliyat plastik cerrahide

Turgut Özal Tıp Merkezi 2017 Faaliyet raporuna göre, en fazla ameliyat 11 bin 732 ile Plastik Cerrahide gerçekleşti. Plastik cerrahiyi 10 bin 627 ameliyatla Genel Cerrahi izlerken, çocuk cerrahisi 10 bin 325 ameliyatla üçüncü sırada yer aldı. En düşük cerrahi girişim Kadın Hastalıkları Anabilim Dalında gerçekleşti. Kadın Hastalıklarında ameliyat sayısı bin 548 oldu.

Gruplara göre ameliyat sayıları da, transplantasyon gibi daha zor ve büyük ameliyatların yer aldığı A grubunda 3 bin 166, B grubunda 8 bin 892, C grubunda 8 bin 584, D grubunda 17 bin 408 ve E grubunda ise 23 bin 771 olarak kayıtlara geçti.

Laboratuvar tetkiki 7 milyona yaklaştı

Yine Turgut Özal Tıp Merkezinde 2017 yılında verilen sağlık hizmetleri kapsamında biyokimya, hematoloji, hormon, idrar, kan gazı, kardiyak, patoloji ve birçok alanda yapılan laboratuvar tetkik sayılarının da 6 milyon 757 bin 239 olduğu açıklandı. Verilere göre, Radyoloji Ana Bilim dalında (Tıbbı görüntüleme) ise 3184 adet anjiyo, 87 bin 103 adet bilgisayarlı tomografi, 165 bin 570 adet direk grafiler, 2648 adet kontrastlı tetkikler, 40 bin 381 adet MR, 17 bin 199 adet renkli doppler, 33 bin 334 adet ultrason ve 3 bin 484 adet nonvasküler (Damar dışı girişimler) olmak üzere toplamda 352 bin 902 adet radyolojik tetkik yapıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

FOTO: Arşiv