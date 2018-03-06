TÖTM’de 1 Yılda 633 Bin Hastaya Poliklinik Hizmeti

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde geçtiğimiz 2017 yılında erişkin acil servis dahil 36 branşta toplam 633 bin 123 hastaya poliklinik hizmeti verildiği bildirildi. En fazla hasta sayısı 90 bin 712 başvuruyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı polikliniğinde olurken, ikinci sırada yaklaşık 60 bin başvuru ile erişkin acil polikliniği yer aldı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 62 bin ameliyatın yapıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi’ne yaklaşık 60 bin hastaya da yataklı tedavi hizmeti sunuldu.

Karaciğer nakli başta olmak üzere kemik iliği, kornea ve diğer organ nakilleri ile bölgenin yanı sıra yurt dışında çok sayıda hastanın başvurduğu Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 2017 yılında erişkin acil servis dahil 36 ayrı ana bilim dalında 633 bin 123 adet poliklinik hizmeti verildi.

2017 Faaliyet Raporuna göre, Tıp Merkezi’nde 58 bin 263 yatan hasta tedavisi yapılırken, 8 bin 216 hastaya da yoğun bakımda sağlık hizmeti verildi.

Poliklinik tedavisinde en fazla başvuru Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na oldu. Sadece bu poliklinikte 90 bin 712 hastaya sağlık hizmeti sunulurken, en fazla tedavi hizmeti verilen polikliniklerden biri de erişkin acil servis oldu. Bu polikliniğe yaklaşık 60 bin hasta başvurdu. Poliklinik hizmetinde 36 bin 134 hasta ile Göz Hastalıkları üçüncü sırada, 31 bin 230 hasta ile Ortopedi ve Travmatoloji 4. Sırada yer aldı.

Sağlıkta hizmet kalitesini her geçen gün yükseltiyoruz

Turgut Özal Tıp Merkezi’nin organ nakli ve yanık ünitesi başta olmak üzere verdiği sağlık hizmetleri ile bölgenin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından hasta akınına uğrayan bir merkez haline geldiğini söyleyen Başhekim Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, “Alanında uzman ve nitelikli hekim kadrosu, teknolojik donanımı, güvenilir ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunuyoruz” dedi. Prof. Dr. Parlakpınar “Türkiye’nin ve bölgedeki komşu illerin en kaliteli sağlık hizmeti veren üniversite hastanesi olmak vizyonumuz yolunda, belirlediğimiz kurumsal politikalarımızla emin adımlarla ilerliyoruz. Ben emeği geçen tüm hocalarımıza, hekimlerimize, sağlık personelimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ” diye konuştu.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com