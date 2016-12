“Her Türlü Riskli Böbrek Ameliyatını Yapıyoruz”

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Üroloji bölümünde her türlü, riskli böbrek ameliyatların gerçekleştirilebildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge illeri dışında diğer kentlerdeki vatandaşların da tercih ettiği üroloji kliniğinde yapılan ameliyatlarda yüksek başarı sağlanıyor.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr Ali Güneş, böbrek taşının genetik olarak oldukça sık görülebileceğini, annesinde, babasında, amcasında ya da herhangi bir dereceden yakınında böbreğinde taş olan insanlarda büyük olasılıkla taş şikayetinin hayatlarının bir döneminden karşılarına çıkabileceğine işaret etti.

Bunun dışında çocuklarda değişik metabolik nedenlerden dolayı taş oluşumunun görülebileceğini ve çocuk taşlarının kendileri için çok daha önemli olduğuna değinen Güneş, bu taşların çocuğun hayatının tüm dönemlerinde karşılarına çıkabileceği için çocuğun böbrek fonksiyonlarını korumaları ve zamanında tedavi edilmeleri açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Düşebilecek potansiyeli olan taşlar için idrar kanalını gevşeten ve ödemi azaltan, oradaki şişliği düşüren azaltan ve kişinin taşı düşürmesini kolaylaştıran bazı ilaçlar kullandıklarını, bunlarla başarılı olamadıklarında ise taş idrar kanalındaysa endoskopik yöntemlerin olduğunu aktaran Güneş, şunları kaydetti:

“Daha büyük taşları böbrekteki daha büyük taşlarla özellikle iki santimetre üzerindeki taşlarda kapalı taş böbrek ameliyatı taş cerrahisi dediğimiz Perkütan Nefrolitotomi ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bizim kliniğimiz bu ameliyatlarda Türkiye’de öncü durumunda yaklaşık 4 bine yakın bu ameliyatlardan gerçekleştirdik. Bir yaşın altı bebeklerden yaşlı insanlara kadar her yaş grubunda bu kapalı ameliyatları yapabilmekteyiz ve bu ameliyatlarda kliniğimiz referans merkezi durumundadır. Bu konuda eğitime gelen kişiler olmakta ve biz bu konuda çok ciddi eğitimler vermekteyiz. Ülkemizde ilk üç merkezden biri olduğumuz söylenebilir. Yaklaşık yirmi yıldır bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Kliniğimize Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden bu tedaviler için geliyorlar. Bu konuda ciddi başarılarımız var. Her türlü riskli böbrek ameliyatını üroloji kliniğimizde yapıyoruz ve çok yüksek başarı sağlıyoruz.”

Böbreklerinde taş olanların doktorların verdiği program ve önerilerine uymaları gerektiğini anlatan Güneş, bunların yanında hareketli yaşam tarzı, sporla ilgilenmeleri, günlük 2- 3 litre civarında su içmelerini gerektiğini vurguladı.

AA