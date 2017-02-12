TÖTM’den ‘Şok’ Ayrılık

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM)’nin başarılı hekim ve öğretim üyelerinden Kardiyolog Prof.Dr. Ramazan Özdemir, İnönü Üniversitesi’nden ayrılıyor.

Turgut Özal Tıp Merkezi’ni “marka” yapan isimlerin başında gelen, üniversiteye, tıp fakültesine ve tıp merkezine büyük katkılar sağlayan, hekimliği ve halkla ilişkilerindeki başarısıyla Malatya’nın sevilen isimlerinden biri olan Prof.Dr. Ramazan Özdemir, yaklaşık 27 yıl süreyle çalıştığı İnönü Üniversitesi’nden ayrılma kararı aldı.

Prof.Dr. Özdemir’in İstanbul’daki Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne öğretim üyesi ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak geçeceği, bu hafta içerisinde de İnönü Üniversitesi’ndeki görevinden ayrılacağı, önümüzdeki hafta İstanbul’daki görevine başlayacağı bildirildi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2014 yılında ayrılan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı hemşehrimiz Prof.Dr. Nurzat Elmalı’nın da öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görev yaptığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçen Prof.Dr. Ramazan Özdemir’in, önümüzdeki günlerde bir basın toplantısıyla Malatya kamuoyuna veda edeceği öğrenildi.

Prof.Dr. Ramazan Özdemir’in ayrılma kararı Malatya’da üzüntü yarattı.

PROF.DR. RAMAZAN ÖZDEMİR KİMDİR?

28 Kasım 1964’te Malatya’nın Pütürge ilçesinde doğdu.

1975 yılında İlköğrenimini Cengiz Topel İlkokulu’nda,

1978 -1982 yılında Orta ve lise öğrenimini Malatya Fatih Lisesi’nde tamamladı.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı yıl İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim dalında asistan olarak göreve başladı.

1991 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalını dereceyle kazandı.

1992 yılında İstanbul Haydarpaşa Kardiyoloji Anabilim Dalını kazandı.

1993 yılında kısa dönem askerlik görevini Erzurum Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi’nde tamamladı.

1993 yılında, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nı kazandı.

1995-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde Girişimsel Kardiyoloji alanında ihtisas yaptı.

1996 yılında İnönü Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalına Yrd. Doç. olarak atandı.

1997 yılında bir süre Başhekim Yrd. olarak görev yaptı ve aynı dönemde Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Kliniği Anjiyo Laboratuarı’nın kurulmasında aktif rol aldı.

1999 yılında Doçent ünvanını aldı.

1999-2001 yılında İnönü Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.

2005 yılında Profesör ünvanını aldı.

Değişik tarihlerde kısa süreli Almanya Bremen Oldenburg Hastanesi Kardiyoloji Kliniği ve Hollanda Utrech Alexander Hospital Kardiyoloji Kliniği’nde Girişimsel Kardiyoloji alanında çalıştı.

2005-2008 yılları arasında Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

2008 yılında Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Çalışma Grubu Başkanlığı’na seçildi.

Alanı ile ilgili Ulusal ve Uluslararası 100’ün üzerinde makale ve bildirisi mevcuttur.

Klinik Kardiyoloji ve Farmakoloji, Girişimsel Kardiyoloji kitaplarında bölüm yazarlığı yaptı.

Kardiyoloji Network, Kardiyoloji Seminerleri, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, Girişimsel Kardiyoloji, Anadolu Kardiyoloji Dergilerinde Bilimsel Danışmanlık yapmaktadır.

Türk Kardiyoloji Derneği, Avrupa Kardiyoloji Derneği, Türk Tabipler Birliği’ne üyedir.

2004-2006 yılları arasında Malatyaspor’da Basın Sözcüsü olarak görev aldı.

Sonraki yıllarda İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevinde de bulunan son olarak Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Türk Kardiyoloji Derneği yönetim kuruluğu üyeliği görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Ramazan Özdemir, evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi