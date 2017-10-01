TÖTM’ye Seyyar Kitaplık

İnönü Üniversitesi (İÜ) Turgut Özal Tıp Merkezinde yatarak tedavi gören hastalar için seyyar kitaplık uygulaması hayata geçirildi.

İÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyyar kitaplık uygulamasının örneklerini Türkiye’de bazı hastanelerde gördüklerini söyledi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar’ın desteğiyle yaklaşık bir hafta önce, yatarak tedavi gören hastalar ve refakatçileri için uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Yakıncı, “Seyyar kitaplık her hafta bir klinikte kalacak. Şu anda 250 kitabımız var. Zamanla sayısı artacak. Hastanemizin sosyal hizmet bölümü bu işi organize ediyor. Uygulamanın iyi sonuçlar vereceğini düşünüyorum.” dedi.

Yakıncı, bunun, hastaların zamanlarını değerlendirmeleri açısından da güzel bir uygulama olacağına inandığını vurguladı.

Kitaplıkta daha çok erişkinlere yönelik kitapların bulunduğunu bildiren Yakıncı, “Düzenlediğimiz yarışmalardan kitaplaştırdığımız hastalık hikayeleri bol miktarda var. Bunların dışında genel kültür, koruyucu sağlıkla ilgili kitaplar var. Uygulama henüz yeni, ilerleyen günlerde hastalardan uygulamayla ilgili geri bildirim alacağız.” diye konuştu.

Yakıncı, hastanelerinin çocuk servislerinde sabit kitaplıklar da bulunduğunu kaydetti.

– “Seyyar kitaplık geldi, kızıma gün doğdu”

Hastalardan Hacı Duran, geçirdiği trafik kazası nedeniye yaklaşık 5 yıldır zaman zaman fizik tedavi kliniğine geldiğini ifade etti.

Düşme nedeniyle tedavi gören kızı Goncagül ile yaklaşık 2 haftadır aynı hastanede yattıklarını anlatan Duran, “Önceleri odada televizyon izleyerek zaman geçiriyorduk. Televizyondan bıkınca yatıyorduk. Hastane, güzel bir uygulama başlattı, kitap alıp okuyoruz. Kitap bitince yenisiyle değiştiriyoruz. Şimdiye kadar 2 kitap okudum.” dedi.

Goncagül Duran ise hastane yönetiminin başlattığı uygulamadan memnun olduğunu, emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Okumayı sevdiğini belirten Duran, “İnsan bir süre sonra televizyon izlemekten sıkılıyor ancak kitap okumaktan sıkılmıyor. Her kitap farklı dünyaların kapılarını açıyor. Bu nedenle kitap okumak daha faydalı. Daha çok hayata tutunmayı ve hastalıkla mücadele etmeyi anlatan kitaplar okuyorum.” diye konuştu.

AA