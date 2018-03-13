Trabzon- EYMS Maçı Pazar Günü
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 26.haftasında deplasmanda Karadeniz ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 25.haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Ligde geride kalan 10 haftalık bölümde ikinci mağlubiyetini alan sarı kırmızılılar, haftayı 34 puanla 9.sırada tamamladı.
Süper Ligde 26.hafta karşılaşmaları 16, 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak. Evkur Yeni Malatyaspor, 18 Mart Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig’de 26.hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
16 Mart Cuma
20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı)
17 Mart Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ankara 19 Mayıs Stadı)
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
18 Mart Pazar
13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediyes Stadyumu)
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu).
Yeni Malatya Gazetesi