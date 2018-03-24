Trabzon’da Usta Kızgın “Bir Malatya Gecesi Yaşadık!.”

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi Medical Park Stadı’nda basın toplantısı düzenledi. Usta, ligin ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor’la Malatya’da oynadıkları, ev sahibi takıma yenildikleri maçtan sonra yönetimdeki istifalara da değindiği basın toplantısında ilginç açıklamalarda bulundu

“Trabzonspor’un yüzde 49 hissesi satılmıştır. Bittik. El Fatiha, hiçbir şeyimiz yok. Yedik bitirdik birbirimizi ama aslında Trabzonspor’u bitirdik” diyen bordo-mavili kulübün başkanı, genel kurul sürecinin Trabzonspor’un nezih tarihine yakışır düzeyde, temelinde kalitenin olduğu, kara propagandanın olmadığı, doğrularla şekillenen, ahlaklı, karakterli ve seviyeli bir süreç olmasını diledi.

BİR MALATYA GECESİ YAŞADIK..

Usta, ligin ilk yarısında Malatya’da Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları 1-0’lık yenilginin ardından yönetim kurulunda yaşanan istifalara ilişkin şunları söyledi:

“Bir Malatya gecesi yaşadık. Ağır bir fırtınaya yakalandık. Balıkçı teknemiz batıyor, kurtulmaya çalışıyoruz. Abi, adeta darbe gibi deklarasyonla filikaya birkaç kişi atlayıp çekip gidiyor. Ya ne oldu? Biz de vardık orada, bizi de iyi bir yere gidiyorsanız getirin. Allah aşkına bizi de kurtarın. Ne oldu o gece cenaze orada, ölüyoruz batıyoruz o gece. Önceden hazırlanmış deklarasyon metin, maçtan yarım saat sonra ekranlarda. Bari filikaya atlayacaksınız güneşli günde atlayın. Karadeniz’in azgın sularının Trabzonspor’u paramparça etmekte olduğu gecede bu girişim nedir? Aslında yönetime değil Trabzonspor’a yapıldı. ‘Biz ayrıldık, kurtulduk bunlar da rezil olsun’ sıradan mantık. O geceden sonra benim iki arkadaşıma hepinizin tanıdığı kişiler gelip, ‘bu sayı yetmedi yönetimi düşürmeye Trabzonspor’dan alacaklarınızda biz size kefiliz, ayrılın yönetimi düşürün.’ dediler. Bu girişim böyle devam etti.”

Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından bir aylık sürede 100 milyon lira bulduklarını anlatan Usta, “O gece bu kulüp dağılsa Trabzonsporumuz ne olurdu? Şimdi bunu yapanlar, dün beyanat vermişler, ‘Muharrem Usta ve İbrahim Hacıosmanoğlu gibi adamlar’ diye… Allah’ın terazisi var, perişan olursunuz orada. Bu kulübe zarar verecek her şeyin karşısında Muharrem Usta ve yönetim olarak sonuna kadar aslanlar gibi dururuz. Muharrem Usta ve İbrahim Hacıosmanoğlu tabirini kullananların bu kulübe nasıl katkısı oldu? Yönetim 200 milyon bulurken ne katkı verdiniz de bu hakkı kendinizde görüyorsunuz? Bu kulübe kimse zarar veremeyecek. Eğer bu iş ihtiras, kavga, gürültü, şahsi menfaatlerle ‘bu koltuğun tadı muhteşemmiş’ diye yolcuğa çıkılacaksa karşısında herkes durur.” değerlendirmesinde bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, ligin 9’uncu haftasında Malatya’da karşı karşıya gelmişler, ev sahibi takım maçı Okay Yokuşlu’nun 45+2’de kendi kalesine attığı golle 1-0 kazanmış, bu skor yönetim sorunları yaşamakta olan Trabzonspor’u karıştırmıştı. Maçtan sonra 6 yönetici, Başkan Muharrem Usta’yı eleştirerek istifalarını açıklamışlardı.

Trabzonspor, Malatya yenilgisinin ardından ligin 26. haftasında 18 Mart Pazar günü kendi sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’la karşı karşıya gelmiş ve rövanşı 4-1’lik galibiyetle almışlardı.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- AA