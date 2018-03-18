Trabzonspor: 4 – E.Yeni Malatya:1

Süper Ligin 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Evkur Yeni Malatyaspor, Karadeniz ekibini yenerek, Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyeti telafi etmek, Trabzonspor ise evinde kazanıp, çıkış yakalamak istiyor.

Süper Lig’de geride kalan 25 haftada 10 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 39 puan toplayan Trabzonspor ile 9 galibiyet, 7 beraberlik, 9’da mağlubiyet alarak 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü 16.00’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşılaşıyor.

Trabzonspor, Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1’de beraberlik aldı. Akhisarspor’u 3-1, Aytemiz Alanyaspor’u ise 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir’e 1-0, Beşiktaş’a ise 2-0 kaybetti. Bordo mavililer, Gençlerbirliği’yle ise 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, sahasında şuana kadar 20 puan toplayabildi. İç sahada çıktığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4’te mağlubiyet alan bordo mavililer 20 gol attı, 20 gol yedi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 5 karşılaşmada 2 kez galip gelirken, toplamda 8 puan topladı.

Sarı kırmızılılar, son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet aldı. ligde son 10 maçında sadece 2 kez kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor, son olarak sahasında Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligde şuana kadar deplasmanda oynadığı 12 karşılaşmada 14 puan topladı. Sarı kırmızılılar, 12 dış saha maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5’te mağlubiyet aldı.

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (Ankara Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Erdinç Sezertam (Ankara Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Serkan Çimen (Ankara Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya Bölgesi-Süper Lig Hakemi)

TRABZONSPOR: 1.Onur Recep Kıvrak, 5.Okay Yokuşlu, 8.Jose Ernesto Sosa, 10.Olcay Şahan, 15.Uğur Demirok, 17.Burak Yılmaz, 20.Ogenyi Eddy Onazi, 33.Juraj Kucka, 47.Joao Pedro Da Silva Pereira, 77.Filip Novak, 97.Yusuf Yazıcı

YEDEKLER: 13.Arda Akbulut, 96.Uğurcan Çakır, 14.Dame N’doye, 16.Hasan Batuhan Artarslan, 18.Tomas Hubocan, 19.Abdülkadir Ömür, 28.Hugo Rodallega Martinez, 55.Hüseyin Türkmen, 98.Abdurrahim Dursun, 99.Sami Can Özkan

TEKNİK SORUMLU: Rıza Çalımbay

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 3.Matheus Doria Macedo, 8.Murat Yıldırım, 9.Khalid Boutaib, 14.Okechukwu Godson Azubuike, 16.Sadık Çiftpınar, 21.Adem Büyük, 27.İssam Chebake, 35.Aytaç Kara, 37.Arturo Rafeal Mina Meza, 22.Aly Cissokho

YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 7.Michael Pereira, 10.Nacer Barazite, 11.Eren Tozlu, 77.Rahman Buğra Çağıran, 47.Berk Yıldız, 88.Fernando Emanuel Dening, 89.Gilberto Olivera Soza Junior, 90.Abdoulaye Sadio Diallo, 97.Mustafa Eskihellaç

TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut

Dakika 1: Sağdan Chebake ortaya çevirdi Azubuike’nin vuruşunda Okay’a çarpan top kornere çıktı. Korneri Aytaç Kara kullandı Sosa kafayla uzaklaştırdı.

Dakika 3: Pereira’nın ortasında Burak Yılmaz’dan önce kalevi Ertaç çıktı ve topu aldı.

Dakika 6: Burak Yılmaz’ın ortasında Olcay’dan önce Doria kafayla topu uzaklaştırdı. Devam eden atakta Yusuf Yazıcı’nın uzaktan şutunda defansa çarpan topu, kaleci Ertaç rahatlıkla kontrol etti.

Dakika 7: Aytaç Kara ceza sahası dışından şansını denedi Onur köşeye iyi yattı ve topu kontrol etti.

Dakika 9: Sosa’nın pasında Burak’tan önce Cissokho araya girerek tehlikenin büyümesini önledi. Dönen top Sosa’da kaldı, savunma topu taca gönderdi.

Dakika 10: Novak’ın kullandığı uzun taç atışında Kucka kafayı vurdu. Top, kaleci Ertaç’ta kaldı.

Dakika 14: Kucka’nın uzun pasında Sadık Çiftpınar araya girerek topun Burak Yılmaz’a gelmesini önledi.

Dakika 15: Trabzonspor gole çok yaklaştı. Aytaç Kara’nın kaptırdığı top sonrası bordo mavililer hızlı atağa çıktı. Burak Yılmaz ceza sahası içerisinde sağdan hareketlenen Kucka’yı gördü. Sıfıra inen Kucka’nın sağdan içeriye çevirdiği topa Olcay vurdu kaleci Ertaç Özbir gole izin vermedi.

Dakika 21: Evkur Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Murat Yıldırım orta alanda Boutaib ile duvar pası yaptı. Soldan ceza sahasına giren Murat Yıldırım topa istediği gibi vuramadı. Top, kaleci Onur’da kaldı.

Dakika 22: Trabzonspor penaltı kazandı. Sosa sağdan Kucka’yı gördü. Kucka, Olcay’a pasını aktardı. Doria’nın Olcay Şahan’a yaptığı hareket sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi.

Dakika 24: Trabzonspor, Burak Yılmaz’ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti: 1-0

Dakika 26: Cissokho soldan iyi getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Adem’e gönderdi. Adem istediği gibi dokunamayınca mutlak bir gol kaçmış oldu.

Dakika 32: Mina’nın orta alanın sağından kullandığı serbest vuruşta Okay topu kaleci Onur’a bıraktı. Geriden gelen Adem araya giremeyince top kaleci Onur’da kaldı.

Dakika 35: Evkur Yeni Malatyaspor’da ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Aytaç’ın direkt kaleye gönderdiği topa, kaleci Onur direk dibine iyi uzanarak topu kornere gönderdi.

Dakika 36: Aytaç Kara’nın kullandığı korner atışında Hubocan’ın ters vuruşu top kaleci Onur’da kaldı.

Dakika 37: Boutaib’in uzaktan sert şutu defansa çarparak ağlarla buluştu: 1-1

Dakika 42: Ogenyi Onazi’nin pası ile sağ kanatta topla buluşan Juraj Kucka’nın ortası kaleci Ertaç Özbir’de kalıyor.

Dakika 43: Adem’in kullandığı serbest vuruşta Olcay’ın eline çarpan top Murat Yıldırım’ın önünde kaldı. Murat Yıldırım’ın şutunda top defanstan döndü.

Karşılaşmada ilk yarınını sonuna 2 dakika ilave edildi.

Dakika 45+1: Burak Yılmaz’ın soldan içeriye çevirmek istediği topa önce Sadık sonra Mina müdahale etti top kornere çıktı.

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Dakika 48: Adem Büyük kaleyi karşıdan gören uzak mesafeden şansını denedi top, üstten auta çıktı.

Dakika 54: Mina’nın orta alanın sağında uzun pasında Adem Büyük arka direkte topa yetişemedi, aut.

Dakika 55: Kucka’nın ortasında ceza sahası içerisinde Burak Yılmaz iyi yükselemeyince top auta çıktı.

Dakika 60: Chebake’nin sağdan ortasında Boutaib dokundu top, Okay’dan döndü.

Dakika 64: Ogenyi Eddy Onazi’nin uzun pasında Burak Yılmaz solda topla buluştu. Topu Evkur Yeni Malatyaspor yarı alanına süren Burak Yılmaz, sağdan hareketlenen Yusuf Yazıcı’ya pasını aktardı. Yusuf Yazıcı yakın köşeye plaseyi bıraktı ve takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1

Dakika 66: Dame N’doye’un ara pasında Yusuf Yazıcı ceza sahası içerisinde Cissokho’dan sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi: 3-1

Dakika 74: Azubuike’nin pasında Gilberto, uzak mesafeden şansını denedi top, kaleci Onur’da kaldı.

Dakika 78: Onur Kıvrak’ın hatasında topla buluşan Rahman Buğra Çağıran Gilberto’ya pasını aktardı. Gilberto’nun vuruşunda top, kaleci Onur Kıvrak’ta kaldı.

Dakika 79: Adem’in ara pasında Gilberto kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı. Gilberto’nun vuruşunda onur ayaklarıyla dokundu ve gole izin vermedi.

Dakika 85: Abdülkadir, Burak Yılmaz ile duvar pasının ardından kaleyi yokladı top, defansta Doria’dan döndü.

Dakika 86: N’doye’nin pasında Burak Yılmaz savunma arkasına iyi sarktı ancak kalevci Ertaç kalesini terk edip topu kontrol etti.

Dakika 87: Murat Yıldırım’ın hatasında Ogenyi Eddy Onazi, Evkur Yeni Malatyaspor ceza yayının önünden sert ve düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkarttı: 4-1

Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

Dakika 90+1: Burak Yılmaz savunmanın arkasına sarkarak topla buluştu. Açısını kaybeden Burak Yılmaz’ın vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi, seken topa N’doye vurdu yandan aut.

Dakika 90+4: Yusuf Yazıcı ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda kötü vurdu top, farklı şekilde üstten auta çıktı.

Dakika 90+5: Evkur Yeni Malatyaspor’da Pereira’nın ceza sahası sol çaprazdan uzak direğe şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma 4-1 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ferdi Durdu -Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com