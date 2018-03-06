“Trafiği Aksatmadan Yapıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ergenekon Köprüsü İstasyon Mevkiinde yerin 3 metre altından 700’lük borularla 200 metrelik yatay sondaj çalışmaları gerçekleştirdi.

Yerin altından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Büyükşehir süreciyle Malatya merkez ve diğer 11 ilçe sorumluluk alanımıza dâhil oldu. Bizlerde bu sorumlulukla projeler yaparak hayata geçiriyoruz. Şehrimize 100 yıl dayanıklı altyapı inşa etmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken bölgenin trafiğine ve çevreye zarar vermemeye dikkat ediyoruz. Bu kapsamda yerin altından altyapı çalışmaları yapıyoruz. Ergenekon Köprüsü İstasyon Mevkiinde; 2 tanesi tren yolunun altından, 1 tanesi de askeriye bölgesinden Ergenekon Köprüsü’nün olduğu bölgede olmak üzere 3 tane yatay sondaj geçişi yaptık. Yerin 3 metre altından 700’lük borular kullanarak 200 metre boyunca hat çalışması gerçekleştirdik. Bölge halkını yormadan trafiği aksatmadan çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin altyapısını Büyükşehir güvencesine almak için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Amacımız gelecek nesillere sağlıklı ve modern bir altyapı bırakmak.” dedi.

Bülten- malatyahaber.com