Trafik Canavarının Keyfi!..
Malatya-Kayseri karayolunda bir kamyonet sürücüsünün aracı kullanma şekli görenleri hayrete düşürdü.
Akçadağ-Develi mevkiinden Kayseri istikametine giden bir kamyonet sürücüsü, sol ayağını aracın ön camına uzatıp, bir eliyle de sigara içerken aracı kullanırken görüntülendi.
Rahatlığıyla dikkat çeken kamyonet sürücüsü, görenleri hayrete düşürürken, görüntülendiğini anlayınca toparlanıp, yoluna devam etti.
Kaynak : Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi
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