Trafik Denetimleri Sıklaştı
Trafik kazalarının artması üzerine trafik denetimlerinin sıklaştırıldığı bildirildi.
Türkiye genelinde ve Malatya’da trafik kazalarının artması üzerine Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri, İnönü Caddesi üzeri Dörtyol mevkiinde kontrol yaparak, sürücülere emniyet kemeri ile evrak kontrolü yaptı.
Trafik görevlileri özellikle, motosiklet sürücülerin kask kullanması, araçlarda emniyet kemeri takması ile sürücülerin gerekli evrakların kontrolü yapıldığını söylediler.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."