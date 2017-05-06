Malatya’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, 08.00 sıralarında Çöşnük Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinden Elazığ istikametine doğru seyreden Seyfettin Bulut idaresindeki 42 CCG 22 plakalı kamyon, Çöşnük Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak, Abdullah Ercan idaresindeki 44 AN 417 plakalı otomobil ile yeşil ışıkta Turgut Özal Caddesi’nden Çöşnük Kavşağına geçmek isteyen Abdülkadir Öztürk yönetimindeki 34 HR 8502 plakalı otomobile çarptı. Kamyon, Abdülkadir Öztürk’ün içerisinde olduğu otomobili sürüklerken, sürücü Öztürk araç içerisinde sıkıştı. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Öztürk ile diğer otomobilde bulunan yaralılar Abdullah ve Didem Ercan olay yerine giden ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan ve Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Abdülkadir Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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