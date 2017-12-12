Trafik Kazası Kavgaya Dönüştü

Malatya’da meydana gelen trafik kazası sonrası, kazazede yakınları minibüs şoförüne bıçakla saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Onur E. yönetimindeki 44 M 0088 plakalı minibüs ile aynı istikamete seyir halinde olan Erhan G. idaresindeki 44 NS 702 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüs içerisinde bulunan ismi öğrenilemeyen bir bayan yolcu fenalaştı.

Kazayı haberi alan bayanın yakınları ise olay yerine gelerek minibüsün sürücüsüne saldırdı. Şüpheliler, şoföre bıçak çekerken çevredekilerin araya girmesi ile kavga önlendi. Kaza sonrası fenalaşan bayan yolcu, olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, minibüsçüyü darp eden şüpheliler ise yakalanarak gözaltına aldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

iha