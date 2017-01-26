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Malatya Haber -

Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı
  • 26.01.2017
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Malatya’da minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zeki Çelik (61) idaresindeki 06 K 6501 plakalı minibüs, Elazığ Malatya karayolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yakınlarında Tevfik Yıldız yönetimindeki 23 HH 469 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücü Çelik ile minibüste bulunan Emine Esra Hasdemir ve Teyyibe İkinci (57) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA

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