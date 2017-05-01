Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Otomobil ile taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada kişi 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam sıralarında Malatya-Kayseri Karayolu Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametinden gelen Hasan Baştürk yönetimindeki otomobil ile Ahmet Özpürcükçü idaresindeki 44 T 1904 plakalı taksi Malatya-Kayseri Karayolu Aydınlar Mahallesi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle araçlar yolun kenarına savruldu.

Kazada otomobil sürücüsü Hasan Baştürk ile otomobilde bulunan Sıla Baştürk ve hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Özpürcükçü yaralandı.

Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

iha