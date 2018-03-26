Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı
Malatya– Ankara karayolu Yeşilyurt sınırlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Ahmet Turan Eroğlu (31) yönetimindeki 35 KYU 30 plakalı otomobil Malatya-Ankara karayolu Görgü Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 AAD 626 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Eroğlu ile araçlarda bulunan Mehmet Uludağ (30), Osman Keleş (32), Bilal Akaran (38) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."
Artık bu Şahin Doğanların tamamiyle trafiğe çıkmaması için kanun çıkmalı hepsinin toplanması gerek
Ne alakasi var kardeşim Muayenesi olan trafik sigortası mevcut tüm araçların trafiğe çıkma hakkı vardır.