Trafik Kazasında 5 Yaralı

Malatya’da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Ayrı bir olayda ise yolcu otobüsünün motor kısmı yandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya – Elazığ kara yolu Fırıncı Köyü yol ayrımında, S.T. (27) yönetimindeki otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan O.T. (58) ve C.C.Y. (29) isimli şahıslar, S.T. (54) ve G.Y. (30) isimli kadınlar ile sürücü S.T. yaralandı. Yaralıların Malatya Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin devam etttiği belirtilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı kaydedildi. Kazayla ilgili tahkikata başlandı.

Bu arada, yine Malatya – Elazığ kara yolu üzerinde, Kale – Malatya seferini yapmakta olan M.Y. (43) yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmındaki elektrik aksamından yangın çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı olmadı.

ÇELİKHAN YOLUNDA..

Öte yandan Malatya’dan Adıyaman Kahta ilçesi Narince beldesine cenaze götüren Ramazan Elmas yönetimindeki 02 KH 703 plakalı otomobil, Sürgü-Çelikhan kara yolu Aren deresi civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu dereye uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan Ramazan Elmas, Mehmet Arı, Safiye Arı, Makbule Elmas yaralandı. Yaralılar Çelikhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ayakta tedavi edildiler. Tedavinin ardından yaralılar ve kanser hastalığından dolayı yaşamını

yitiren İbrahim Arı’nın cenazesi Kahta ilçesi Narince beldesine götürüldü.