“Trafik Sevgi, Saygı ve Hoşgörüyle Güzel”

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Toprak, mesajında, bütün dünya ülkelerinin en önemli sorunlarının başında trafiğin geldiğini belirtti.

Bu sorunun çok büyük maddi ve manevi kayıplara neden olduğunu ve varlığını daima hissettirdiğini aktaran Toprak, trafik kazalarında çok sayıda kişinin hayatını, sevdiklerini kaybettiğini, yine büyük bir kısmının da kazalarda yaralanarak kalan ömrünü yatakta, engelli arabasında veya zor şartlarda geçirdiğini kaydetti.

Her ne kadar trafik kazalarının oluşumunda araç, yol ve çevresel faktörler etken olsa da kazalara sebebiyet veren kusurlar arasında en büyük payın insan olduğunu belirten Toprak, insan kaynaklı sorunların asgariye indirgenmesinin yolunun da iyi bir trafik eğitiminden geçtiğine dikkat çekti.

Hafta kapsamında düzenlenen faaliyetlerin de bu eğitimin en önemli parçasını oluşturduğu kaydeden Toprak, şöyle devam etti:

“Haftanın amacı, imkanlar çerçevesinde daha fazla insana ulaşarak trafik kuralları ve muhtemel riskler konusunda insanımızı bilinçlendirmek, trafik sorununun çözümüne katkılar sunmaktır. Ülkemizde, eğitim, acil yardım, denetim ve altyapı çalışmaları ile trafik kazaları nedeniyle meydana gelen kayıpların tamamen ortadan kaldırılamasa bile mümkün olduğunca azaltılabileceği kanıtlanmıştır. Bunu sağlamak için karayolu trafik güvenliği sistemi içerisinde yer alan bütün kurumların bir ve beraber çalışması son derece önem arz etmektedir. Çünkü trafik mefhumu çok yönlü olup, çözüm noktasında sorumluluk paylaşımı, ortak duyarlılık ve işbirliği gerektirmektedir. Bu anlamda yasaların görev ve yetki verdiği kurumlarımızla, üniversitelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin ve basın-medya kuruluşlarımızın da destek ve katkıları, trafik güveliğinin tesis edilmesinde hayati önem teşkil etmektedir. ‘Trafik, sevgi, saygı ve hoşgörüyle güzeldir’ sözü ışığında bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyacağını ümit ederek, kazasız günler diliyorum.”

ESOB BAŞKANI KESKİN..

Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Keskin, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı da olan Keskin, mesajında, trafik sorununun çözümü için sorunun sadece sürücü ve yaya eğitimiyle değil imar ve şehir planlarının da çok önemli bir etken olduğunu belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en önemli sorunların başında trafik geldiğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

“Artan nüfus yoğunluğu, plansız uygulamalar ve eğitim yetersizliği ile sürücü ve motorlu araç sayısındaki hızlı artış, trafik sorununu her geçen gün arttırmaktadır. Trafik sorunu sadece bireysel ve sorumlu kurumların çabası ve uygulaması ile değil toplumsal olarak çözülecek bir sorundur. Günümüz şartlarında trafik sorunu sadece kazalar ve kazaların olmaması için alınacak önlemlerin ele alındığı bir sorun değil, geniş boyutlarda ele alınması ve genel olarak mühendislik hizmetleriyle değerlendirilmesi gereken bir sorundur. Bugün trafikte kazalar kadar trafiğin işleyemediği düzensiz yollar, caddeler ve sokaklar, araçların park edilemediği alanların sıkıntısı en az trafik kazaları kadar önemli bir sorun haline gelmiştir.”

Keskin, ayrıca Trafik Meslek Lisesi, Trafik Meslek Yüksekokulu ve Trafik Mühendisliği fakültelerinin açılması gerektiğini belirterek, “Türkiye’de trafik konusu mutlaka mühendislik dalıyla ele alınmalıdır. Çağdaş ve uygar bir trafik kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması için eğitim alt yapısı çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.

AA