Trafik Zabıtası Denetimde

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik ekipleri, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki cadde ve meydanlarda denetimlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kurumların karayolu güzergahlarındaki çalışmaları başta olmak üzere, yol kapama, trafiğe kapalı alanları denetleme, kaldırım işgallerini önleme, şehiriçi ve şehirlerarası ulaşımı sağlayan araçların denetimleri gibi faaliyetler yürüten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik ekipleri, aynı zamanda vinç kurma, beton dökme ve ev taşıma izinlerini de organize ediyor.

Büyükşehir Belediyesi zabıta trafik ekipleri, kurum ve kuruluşlar tarafından yol güzergahlarında yapılan çalışmalar sırasında denetim yaparak, trafik akışının güvenliğini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MASKİ, Yol Altyapı Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Elektrik Teknik Şefliği’nin yanı sıra AKSA doğalgaz dağıtım ve TEDAŞ elektrik dağıtım çalışmaları sırasında, Zabıta Trafik ekipleri gerekli önlemleri alıyorlar.

Şehir merkezinde araç trafiğine kapalı alanlarda bulunan elektronik delinatörlerin belirli saatlerde açılış kapatılması çalışmalarını da yürüten ekipler, araç trafiğine kapalı sokakların denetimi ile kaldırıma park eden araçların denetimlerini de yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler ayrıca, başta MAŞTİ olmak üzere, Kuzey ve Doğu Garajı’nda, garaj dışında yolcu indirip-bindirmeleri ile firma araçlarının geliş-gidiş işlemlerini de yoğun bir şekilde denetliyorlar.

Trafiğin aksamamasının yanı sıra araç ve yaya trafiğinin güvenliğinin sağlanması amacıyla, vinç kurma, beton dökme ve ev taşıma sırasında Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü’nden izin alınması gerekiyor.

Yapılan açıklamada, başta araç sürücülerinin mağdur olmamaları için herkesin kurallara uyması istenirken, kurullara uymayarak, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyenler hakkında yasal işlemlerin sıkı bir şekilde yapıldığı hatırlatıldı.