Malatya’da öğrenciler, Trafikte Gençlik Hareketi programı kapsamında trafik kazalarına dikkat çekmek için gösteri yaptı.

İnönü Caddesi eski Belediye Kavşağı’nda düzenlenen trafik etkinliğiyle ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Numan Örnek, Fatih Lisesi öğrencilerinin etkinlikle kazalar dikkat çekmek istediklerini söyledi. Örnek, ”Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli Eğitim, Goodyear ve TUV TÜRK ortaklaşa yaptıkları protokol ile Türkiye genelinde başlattıkları Trafikte Gençlik Hareketi Projesi kapsamında bir dizi etkinlik yapılmaktadır. İlimizde Fatih Lisemizin öğrencileri, 48 pilot ilde yaptıkları uygulamalara bağlı olarak Fatih Trafik Hareketi sloganıyla Trafikte Bilinçlendirme Projesi’ni başlattı. Burada öğrencilerimiz kısa süreli bir gösteri sunacak. Amaçları halkımızın trafikte daha bilinçli duyarlı olmalarını sağlamak. Bu sebeple, ‘Trafikte kazalara son vermek için yollara düştük’ sloganıyla etkinlik yapacaklar. Üzerlerinde trafikteki farklı kaza unsurlarını anlatan kelimelerin yazılı olduğu tişörtleriyle etkinliği yapacaklar. Bizler de eğitimciler olarak gençlerimizin bu çalışmasına destek vermek için buradayız. Umarız başarılı olurlar ve Malatya’da güzel bir uygulama olur. Danışman Ertan Dağaşan öğretmenimize, Trafik Kulübü öğrencilerimize, ayrıca Malatya Emniyet Teşkilatı Trafik Birimi ekiplerine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.