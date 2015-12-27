Trafikte ‘Hesaplaşma’ Kavgaları

Trafik keşmekeşi bunaltıcı havaların da etkisiyle insanları olumsuz etkilerken, bu trafikte meydana gelen kavgalar daha sonra polise intikal ediyor.

Çevreyolunda 18.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili ifadesi alınan 26 yaşındaki K.S. adlı sürücü, aracı ile Turgut Temelli alt kavşağına geldiğini ve Çevreyolu Elazığ yönüne gittiğini, 100 metre sonra orta şeritten sağ şeride geçmek için sinyal verdiğini, otosunun sağ arka tarafında bulunan ve plakasını polise verdiği otonun sürücüsünden dönüş için camdan elini dışarıya çıkartarak izin istediğini, ancak bu sürücünün kendisine yol vermediğini, daha sonra aracını durdurup yanına geldiğini, Niye küfür ediyorsun? diyerek kendisini dövdüğünü, vatandaşların araya girerek ayırdıklarını, kendisinin bu şahsa hakaret etmediğini, sadece elini kaldırarak yol izni istediğini, kendisini döven oto sürücüsünden şikayetçi olduğunu bildirdi. Polis, plakasını aldığı aracın sürücüsünü belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor.

Yeşiltepe Kavşağında 23.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili ifadesi alınan 34 yaşındaki H.Y. de, otosuyla kent merkezinden Sütlüce köyüne giderken, Yeşiltepe kavşağına geldiğini, pikap içerisindeki bir şahsın el hareketi yaparak Şehir Mezarlığında durduğunu, kendisinin de yolcu var diye durduğunu, tanımadığı bir şahsın arabadan inerek, Sen niye arabayı sıkıştırdın? diyerek yumruk attığını, daha sonra bir aracın daha geldiğini ve buradaki şahısların da katılımıyla kendisini dövmeye devam ettiklerini, şahıslardan birinin elini beline atarak Vururum seni dediğini, daha sonra aracına taşla vurup, kaçtıklarını polise anlattı. H.Y., şahısları tanımadığını, araçların plakasını da alamadığını söylerken polis araştırmaya başladı.