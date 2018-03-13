Trafikteki Kavgada Askeri Personele Zabıta Dayağı

Malatya’da trafikte zabıta ekipleri ile tartışan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir asker zabıta ekiplerince darp edildi.

Olay İnönü Caddesi eski belediye önünde meydana geldi. İnönü Caddesi üzerinden Atatürk Caddesi istikametine özel aracı ile seyir halinde olan Uzman Onbaşı M.P. ile aynı istikamete seyir halinde olan zabıta ekipleri arasında trafikte yaşanan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre birden fazla zabıta memuru rütbeli askeri personel M.P.’ye saldırarak darp etti.

Çevredeki vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Darp sonucu kafasından yaralanan M.P.’nin ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgi polis ekiplerinin başlatmış olduğu tahkikat sürüyor.

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