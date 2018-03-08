Trafikteki Kavgada Silah Patladı, 1 Yaralı

Malatya’da trafikte 2 sürücünün karıştığı kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 23.20 sıralarında Dabakhane mahallesi Halep Caddesinde meydana gelen olayda, Malatya ve Erzurum plakalı iki otonun sürücüleri arasında, iddiaya göre trafikte yol vermeme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile Erzurum plakalı aracın sürücüsü C.U. (31) bacağından silahla vurularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olaydan sonra plakası belirlenen otoyla kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi’nde meydana gelen olayda ise bir işyeri kurşunlandı. Kimsenin yaralanmadığı olayda kaçan şüpheli, 23.30 sıralarında Fatih A. ruhsatsız tabancasıyla ile birlikte kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

iha