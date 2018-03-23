‘Trafikteki İhlal ve Suç”ta Önemli Artış

Malatya’da 2018 yılının ilk 2 ayındaki trafik kuralları ihlalleri, geçmiş 3 yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde artış gösterdi.

Malatya’da 2018 yılının Ocak ve Şubat ayına ilişkin olarak il merkezinde yaşanan trafik sorunları istatistiklere tüm olumsuzluğuyla yansıdı. Sürücü ihlalleri, geçmiş son 3 yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde artış gösterdi.

-Ehliyetsiz araç kullanmak

Malatya’da 2015 yılının ilk 2 ayında 99, 2016 yılının ilk 2 ayında 86 ve 2017 yılının ilk 2 ayında 117 kişiye “Sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan” işlem yapılırken, bu rakam 2018 yılının ilk 2 ayında 156 olarak gerçekleşti.

Yine “Sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmaktan” ise 2015 yılının ilk 2 ayında 31, 2016 yılının ilk 2 ayında 33 ve 2017 yılının ilk 2 ayında 42 sürücü hakkında işlem yapılırken, 2018 yılının ilk 2 ayında bu rakam 72 olarak kayıtlara geçti.

-Işık ihlalinde önemli artış

Malatya’da en önemli trafik ihlallerinin başında “Kırmızı ışık ihlali” geliyor. Buna göre; Malatya’da 2015 yılının ilk 2 ayında bin 554, 2016 yılının ilk 2 ayında 2 bin 337 ve 2017 yılının ilk 2 ayında bin 226 kırmızı ışık ihlalinden ceza kesilirken, 2018 yılının ilk 2 ayında 3 bin 433 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden ceza kesildi.

-Alkollü araç kullananlar da arttı

Malatya’daki trafik ihlallerinde artış yaşanan konulardan birisini de “alkollü araç kullanmak” suçu oluşturdu. İstatistiklere göre; Malatya’da 2015 yılının ilk 2 ayında 75 sürücüye, 2016 yılının ilk 2 ayında 54 sürücüye ve 2017 yılının ilk 2 ayında 68 sürücüye “Alkollü araç kullanmak” suçundan ceza kesilirken, 2018 yılının ilk 2 ayında ise 266 sürücüye “alkollü araç kullanmak” suçundan işlem yapıldı.

-“Hız ihlalini” yapanlar

Malatya’da 2016 yılının ilk 2 ayında 6 bin 188 ve 2017 yılının ilk 2 ayında da 7 bin 242 araç ve sürücüye “Hız kurallarını ihlal etmekten” dolayı ceza kesilirken, 2018 yılının ilk 2 ayında ise 12 bin 933 araç ve sürücüye “Hız kurallarını ihlal etmekten” dolayı cezai işlem uygulandı.

-“Trafikten men” edilen araç sayısı

Malatya’da çeşitli kural ihlallerinden dolayı trafikten men edilen araç sayısı da geçmiş yılların aynı dönemine göre artış gösterdi. Buna göre; Malatya’da 2015 yılının ilk 2 ayında 202 araç, 2016 yılının ilk 2 ayında 415 araç ve 2017 yılının ilk 2 ayında 504 araç trafikten men edilirken, 2018 yılının ilk 2 ayında ise bu rakam bin 138 olarak gerçekleşti.

-Kaza sayısı ve yaralı sayısı

Malatya’da trafik kurulları ihlallerindeki artış, yaralamalı trafik kazası ile yaralı sayısındaki artışlara da yansıdı. Buna göre; Malatya’da 2015 yılının ilk 2 ayında 138 yaralamalı trafik kazasında 263 kişi yaralandı, 2016 yılının ilk 2 ayında 119 yaralamalı trafik kazasında 263 kişi yaralandı ve 2017 yılının ilk 2 ayında ise 138 yaralamalı trafik kazasında 242 kişi yaralandı. 2018 yılının ilk 2 ayında ise 182 yaralamalı trafik kazasında 274 kişi yaralandı.

-Ceza işlemi ve ceza miktarı

Malatya’da 2015 yılının ilk 2 ayında 18 bin 841 ceza işlemi ile 4 milyon 176 bin TL, 2016 yılının ilk 2 ayında 19 bin 491 ceza işlemi ile 3 milyon 411 bin TL ve 2017 yılının ilk 2 ayında ise 17 bin 578 ceza işlemi ile 4 milyon 422 bin TL ceza kesilirken, 2018 yılının ilk 2 ayında ise 27 bin 905 ceza işlemi ile 7 milyon 306 TL ceza kesildi.

-İhlal olan noktalara sıkı takip

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ile Trafik Denetleme Bölgesi Şubesinin çıkartılan istatistik rakamlara göre, tedbirlerini ve kontrollerini yeniden düzenlediği ve trafik kuralı ihlali artışı yaşanan noktaları ve güzergahları sıkı takibe aldığı öğrenildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com