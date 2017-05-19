Trak Skeet Atış Poligonu Açıldı

Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonu’nun açılışı yapıldı. Açılışta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trap Yarışması da yapıldı.

Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonu, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Fendoğlu, Malatya Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Basri Duran, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşları ile avcı ve atıcıların katıldığı açılış, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleştirildi.

Burada konuşan Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mehmet Fendoğlu, Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonu’nun hizmete girmesinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “20 yıl içerisinde sadece iki kuleye sahip çıkan ve hocalık eden Basri Duran’ın 1997’den alıp, 2017 ye kadar getirdiği Trap ve Skeet Atış Poligonumuzun Doğu Anadolu’da ilk olması bizleri mutlu etmiştir. Bu bir başlangıç, zannedersem 2 yıl burada kalacağız. 2 yıldan sonra yeni imar planına göre 300-400 metre daha arka tarafa geçeceğiz. Orada sevgili başkanımla, Gençlik Spor Bakanımızla, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ile beraber bir proje üretip, Malatya için 3 bantlı Trap Ve Skeet Poligonunu Malatya’ya yaptırıp, bu proje ile cazibe merkezi haline getireceğiz Malatya’mızı. 30 bin civarında ruhsatı olan tüfekli arkadaşımız, 4500 avcılık belgesi olan arkadaşımız ve havalı tüfek trap ve skeet lisanslı 700-800 civarında atıcı arkadaşlarımız var. Bu güzide yeri açan sözde değil, özünde, gerçek anlamda Malatyalı ve Malatyalıların yanında olan, yaptığı çalışmalarla herkesin kalbini fetheden, kısacası Malatya’nın son kalesi olan Selahattin Gürkan başkanımıza ve ekibine Malatyalı atıcılar ve Malatyalılar adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, Battalgazi Belediyesi Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonu’nun hizmete sunulmasında emeğe geçenlere teşekkür ederek, “Öncelikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Hakikaten bugünün anlamına binaen değerli kardeşim Mehmet Fendoğlu, Malatya’daki Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonu alanının oluşturulmasında büyük gayret ve emeği var. Kendisine bu emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İdeal insan olmak lazım, ideal insan olmadan bu işler yapılamaz. Avcılık ve atıcılık bizim milli sporumuzdur. Geçmiş dönemlerde atalarımız, hakikaten iyi atıcı, iyi avcılardı. Bu ata sporumuzu yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarmakta, bizim birinci görevimiz olması gerekir. İnsanlık tarihinde önemli yer tutan avcılık, Orta Asya ve Ön Asya’daki göçebe Türklerin yaşamında büyük bir beslenme ve eğlence kaynağı, aynı zamanda savaşa hazırlanma aracıydı. Bir yandan yaşamsal gereksinimleri karşılamak amacıyla yapılan avcılık, diğer yandan da varlığını sürdürebilmek için savaşmak zorunda olan bir toplumun en önemli ön hazırlığını oluşturuyordu. Bu alan daha önce atıl durumdayken belediyemizce yapılan çalışmalar avcılık ve atıcılık spor ile ilgilenen vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu poligonda avcılık ve atıcılık anlamında eğitim almak isteyen vatandaşlarımıza profesyonel eğitimler eşliğinde bu sporu sevdirmek, ata sporumuz olan atıcılığın geliştirilmesini sağlamak, avcılık ve atıcılıkla uğraşan doğasever sporcuların kendi aralarında tanışıp kaynaşmasını ve dayanışmasını sağlamak ve aynı zamanda kötü uğraş ve alışkanlık edinen genç kardeşlerimizi atıcılığa özendirmek gibi amaca hizmet edeceğine canı gönülden inanıyorum. Bu anlamda Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Trap Skeet Atış Poligonu, Malatya’mıza hayırlı olsun” diyerek, sözlerini okuduğu bir şiirle tamamladı.

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