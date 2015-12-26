Traktör Devrildi, 1 Ölü..

Devrilen traktörün sürücüsü öldü, iki kişi yaralandı. Bu arada Malatyadan Ankaraya dönmekte olan Yurt Partisi (YP)Genel Sekreter Yardımcısı hemşehrimiz Kamil Göksu da kaza yaptı.

TRAKTÖR KAZASI..

Merkeze bağlı Gülümuşağı Köyü Kaşağı mezrasındaki tarladan eve dönmekte olan 46 yaşındaki R.Ö. yönetiminde bulunan 44..923 plakalı traktör, ev yakınlarında hız ve dikkatsizlik sonucu yoldan kayarak devrildi. Kazada sürücü ile traktörde bulunan 26 yaşındaki B.D. ve 49 yaşındaki M.Ö. yaralandılar. Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan sürücü R.Ö. kurtarılamadı.

GÖKSU KAZA GEÇİRDİ..

Öte yandan, Yurt Partisi Genel Sekreter Yardımcısı olan hemşehrimiz Kamil Göksu, kendi yönetimindeki otomobille Malatyadan Ankaraya giderken, Kırşehir yakınlarında kaza geçirdi. Bir köpeğe çarpıp güçlükle durabilen araçta bulunanlardan Kamil Göksu hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, eşi ve 3.5 yaşındaki çocuğu büyük panik yaşadılar.

DİĞER KAZALAR..

Hanımınçiftliği beldesinden caddeye çıkmak için hareket eden 55 yaşındaki Y.K. yönetiminde bulunan 44..540 plakalı otomobile, caddede gitmekte olan 19 yaşındaki F.G. yönetimindeki 44..648 plakalı motosiklet takla atarak çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan 18 yaşındaki S.A. yaralandılar.

Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Beldesi Ağcapınar mevkiinde M.K. yönetiminde bulunan 44..362 plakalı minibüsle giderken, dikkatsizlik sonucu 12 yaşındaki B.C.ye çarpıp yaraladı. Yaralı Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken, kaza sonrası minibüsü olay yerinde bırakarak kaçan 33 yaşındaki M.K. aranıyor.