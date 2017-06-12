Traktör Devrildi, Sürücü Yaralı
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Akçadağ ilçesine bağlı Esenbey Mahallesi Polatuşağı mevkiinde meydana geldi. Hamit Çiftdemir (60), 44 HN 255 plakalı traktörü ile kayısı bahçesinde çalışırken araç devrildi.Traktörün ters dönmesi sonucu yaralanan Çiftdemir, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
iha
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