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Malatya Haber -

Traktör İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Traktör İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
  • 21.04.2017
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Akçadağ’da otomobil ile traktörün çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Darende Karayolu Kağıt Fabrikası-Kotangölü Yol ayrımı mevkiinde meydana geldi.  Kazada plakası öğrenilemeyen İsmail Tüydün yönetimindeki traktör ile Adem Durmaz idaresindeki 20 K 5666 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza da araçlarda sıkışan yaralılar Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkartılarak, 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte 1’i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldılar. Soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com

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