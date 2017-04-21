Traktör İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Akçadağ’da otomobil ile traktörün çarpışması sonucunda 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Darende Karayolu Kağıt Fabrikası-Kotangölü Yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Kazada plakası öğrenilemeyen İsmail Tüydün yönetimindeki traktör ile Adem Durmaz idaresindeki 20 K 5666 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza da araçlarda sıkışan yaralılar Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkartılarak, 112 acil servis ekiplerine teslim edildi.
Kazada sürücüler ile birlikte 1’i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslar ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldılar. Soruşturma sürüyor.
Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com
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