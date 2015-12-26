Traktör Kundaklandı

Malatya’da kışlık odunlar ile bir traktör kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Olay gece saatlerinde Zaviye Mahallesi, Meryem Sitesi’nde meydana geldi. Sitenin zemin katındaki oto parkta bulunan H.D.’ye ait ait 23 EH 859 plakalı traktör ile T.T.’ye ait kışlık odunlar kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

Site sakinlerinin durumu erkenden fark etmesi üzerine yangın büyümeden söndürüldü. Görgü şahitleri olayı gerçekleştiren 3 kundakçının olay yerinden kaçtıklarını söyledi. Traktörde küçük çapla hasar oluşurken, bölgeye yönlendirilen çok sayıdaki polis ekibi kundaklamayı gerçekleştiren 3 kişiyi arıyor. Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ise olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Bu arada aynı olayla ilgili polis vukuat raporunda da, 55 yaşındaki Ö.S. adlı şahsa ait aracın hasar gördüğü belirtildi ve şu bilgiler verildi:

“06/01/2008 günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili olarak müşteki (ÖS-55) ifadesinde, 44 ER 808 plaka sayılı aracını yukarıda belirtilen adresteki apartmanın altında bulunan ve sadece apartman sakinlerinin parkına izin verilen etrafı açık oto parka park ettiğini, saat 20.30 sıralarında apartman sakinlerinin bağırtısını duyduğunu ne olduğunu anlamak için aşağı inip aracına baktığında aracının sol ön çamurluk sinyal lambasının yanar vaziyette olduğunu gördüğünü, yangın tüpü ile aracının yanan kısmına müdahale ederek söndürdüğünü, aracın arka teker hizasında yerde tamamen yanmış vaziyette 7-8 adet kibrit çöpünün olduğunu fark ettiğini beyanla şikayette bulunmuş olup, olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.”