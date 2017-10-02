Trambüs (Troleybüs) Hattı  Uzatıldı

Trambüs (troleybüs) hattı ÖZSAN Sanayi Sitesi Kavşağı’na kadar uzatıldı. Daha önce MAŞTİ’ye kadar olan trambüs hattının Özsan’a kadar uzatılmasını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yerinde inceleyerek, MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı’dan bilgiler aldı.

Trambüsün Türkiye’de ilk defa uygulanan bir proje olduğunu belirten Başkan Çakır, “Ulaşımda Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak önemli yatırımlar yaptık. Malatya’da toplu taşımada ciddi bir kaliteyi ortaya koymuş olduk. Dolayısıyla hem bölgesel olarak halk otobüsüne dönüştürülen yerler olsun, hem de trambüsün devreye girmesi olsun, ulaşımda ciddi bir seviyeyi yakaladık. Trambüs Türkiye’de ilk uygulanan bir projeydi. Son derece konforlu, güvenli bir ortamda hemşerilerimizin ulaşımını sağlıyoruz. Öncelikle MAŞTİ ile Üniversite arasında çalışan trambüslerimizin seferleri ÖZSAN’a kadar uzatıldı. Burada katener hattı çekmeden araçların üzerindeki batarya ile bölgenin ulaşımını sağlıyoruz. Trambüsle günlük ortalama 30 bin civarında yolcu taşıyoruz. Trambüslerimiz günlük 140 sefer yapıyor.

Pembe trambüsümüz de devreye girdi. ÖZSAN sanayi sitesi kavşağına trambüs 12 dakikada bir, üniversite bölgesinde yoğun saatlerde ise 6 dakikada bir geliyor. Yerinde gördük inceledik. Trambüsün daha çok tercih edildiğini görüyoruz. İnşallah trambüs sayımız her geçen yıl artarak şehrimizin farklı noktalarında da devreye girer. Üniversite ve araştırma hastanesindeki yolcu yoğunluğunu rahatlatmak adına Temelli bölgesinde otobüs seferleri var. Burada da ciddi bir talep var. 7 bin civarında yolcu taşıyoruz. Ulaşımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. MOTAŞ Genel Müdürümüze ve çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.”dedi. (Bülten)